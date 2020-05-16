В Канаде начались клинические испытания вакцины от коронавируса

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16.05.2020, 21:16, Новости дня

В Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса, сообщил премьер страны Джастин Трюдо.

«Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины против COVID-19…Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять ее здесь, в нашей стране», – сообщил премьер в соцсетях, передает РИА «Новости».

Число случаев заражения коронавирусом на вечер субботы составляет 74993, скончались 5595 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.



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