Останется пришить погоны

16.05.2020, 21:10, Разное

Бывший руководитель «Олимпстроя» Таймураз Боллоев наладил производство масок и защитных костюмов для силовиков.

Фото: Правительство Ростовской области

«БТК Групп» в рекордно короткие сроки наладила в городе Шахты (Ростовская область) производство защитных костюмов и немедицинских масок, которые сейчас пользуются повышенным спросом в связи с коронавирусом.

«Мы производим ткани для Минобороны — для средств защиты и спецодежды, которая защищает от воздействия химических веществ, от вирусов и проникновения бактерий», — поясняет Кристина Сизякина, начальник участка ткачества «БТК Текстиль».

Она объясняет, что функциональность мембранных трехслойных тканей достигается за счет специальной обработки и нанесению защиты. По словам Кирилла Даровского, начальника участка трикотажа, ткань получает антибактериальное покрытие, которое обеспечивает ей вирусонепроницаемость и позволяет пользоваться ею не один раз.

«Можно многократно стирать, проглаживать утюгом — все защитные свойства сохраняются», — поясняет специалист.

Немедицинские маски и защитные костюмы уже поступили в госпитали Ростовской области, где по требованию федерального центра должно быть открыто 2600 мест для больных ковид-19.

«БТК Групп» в 2005 году создал основатель и бывший президент пивоваренного гиганта «Балтика» Таймураз Боллоев. Его считают бизнесменом, приближенным к Владимиру Путину еще со времен работы последнего в мэрии Санкт-Петербурга. На выборах президента в 2000 и 2004 годах Боллоев был доверенным лицом Путина.

В январе 2009-го Боллоев стал вице-президентом «Олимпстроя» — эта госкорпорация занималась выкупом земли под строительство олимпийских объектов, и за два года работы там сменилось два руководителя. В июне Боллоев стал третьим, и именно при нем компания перешла от стадии проектирования к возведению большинства объектов в олимпийском парке.

Боллоев и Медведев на борту вертолета. Фото: РИА Новости

«Олимпстрой» был ликвидирован в 2015 году. Счетная палата РФ подсчитала, что на строительство спортивных и вспомогательных объектов временной инфраструктуры, а также на организацию и проведение зимней Олимпиады в Сочи было потрачено 324,9 млрд рублей, из которых лишь 103,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. Но позже стало понятно, что на самом деле денег потратили гораздо больше. В основном за счет выделения банками с госучастием специальных кредитов компаниям, занятым возведением олимпийских объектов.

Например, выступавший гарантом по этим договорам Внешэкономбанк выдал кредитов на сумму в 240 млрд рублей, которые впоследствии признал невозвратными. В 2015 году на спасение ВЭБ государство выделило 150 млрд рублей.

Оставив управление олимпийской стройкой, Таймураз Боллоев вернулся к своим проектам и преуспел: он построил поселок таунхаусов под Санкт-Петербургом, жилой комплекс «Сияние Сочи» и питерский деловой центр Bolloev Center. В легкой промышленности дела шли еще лучше: «БТК Групп» быстро вошла в список поставщиков силовых ведомств России. Сейчас компания объединяет 12 фабрик, включая по одному предприятию в Южной Осетии и Беларуси.

В 2012 году президент РФ Дмитрий Медведев с подачи министра обороны Анатолия Сердюкова назначил «БТК Групп» единственным поставщиком обмундирования для российской армии.

Сменившему Сердюкова Сергею Шойгу разработанное ранее обмундирование не понравилось, но это не помешало компании Боллоева продолжить успешное сотрудничество с ведомством.

Благодаря военным заказам, например, в 2014 году выручка компании составила 29,3 млрд рублей. Контракты с МВД, по данным Картотека.ру, принесли «БТК Групп» 1,3 млрд рублей, с ФГКУ в/ч 55056 (ФСБ России) — 844,3 млн рублей, с Генпрокуратурой — 332,2 млн рублей, с ФСО — 56,9 млн рублей.

В 2016 году Минобороны подало иск против «БТК Групп» на 864 млн рублей за нарушение сроков исполнения заказа. В суде выяснилось, что компания Боллоева попала под санкции Евросоюза и по объективным причинам не смогла вовремя поставить товар военным. Для исполнения контракта предприятие закупило зарубежное оборудование, которое позволяло изготавливать продукцию в пять и восемь слоев ткани, но пуско-наладочные работы немецкие специалисты проводить отказались, сославшись на запрет Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии. В итоге Арбитражный суд Москвы снизил размер неустойки до 3,716 млн рублей.

В правительстве Ростовской области подтвердили, что помогали компании Таймураза Боллоева получить регистрационные удостоверения на продукцию в Росздравнадзоре. Первые партии защитных костюмов уже поставлены в медучреждения области.

Елена Романова

Собкор «Новой»

Фото: Правительство Ростовской области

«БТК Групп» в рекордно короткие сроки наладила в городе Шахты (Ростовская область) производство защитных костюмов и немедицинских масок, которые сейчас пользуются повышенным спросом в связи с коронавирусом.

«Мы производим ткани для Минобороны — для средств защиты и спецодежды, которая защищает от воздействия химических веществ, от вирусов и проникновения бактерий», — поясняет Кристина Сизякина, начальник участка ткачества «БТК Текстиль».

Она объясняет, что функциональность мембранных трехслойных тканей достигается за счет специальной обработки и нанесению защиты. По словам Кирилла Даровского, начальника участка трикотажа, ткань получает антибактериальное покрытие, которое обеспечивает ей вирусонепроницаемость и позволяет пользоваться ею не один раз.

«Можно многократно стирать, проглаживать утюгом — все защитные свойства сохраняются», — поясняет специалист.

Немедицинские маски и защитные костюмы уже поступили в госпитали Ростовской области, где по требованию федерального центра должно быть открыто 2600 мест для больных ковид-19.

«БТК Групп» в 2005 году создал основатель и бывший президент пивоваренного гиганта «Балтика» Таймураз Боллоев. Его считают бизнесменом, приближенным к Владимиру Путину еще со времен работы последнего в мэрии Санкт-Петербурга. На выборах президента в 2000 и 2004 годах Боллоев был доверенным лицом Путина.

В январе 2009-го Боллоев стал вице-президентом «Олимпстроя» — эта госкорпорация занималась выкупом земли под строительство олимпийских объектов, и за два года работы там сменилось два руководителя. В июне Боллоев стал третьим, и именно при нем компания перешла от стадии проектирования к возведению большинства объектов в олимпийском парке.

Боллоев и Медведев на борту вертолета. Фото: РИА Новости

«Олимпстрой» был ликвидирован в 2015 году. Счетная палата РФ подсчитала, что на строительство спортивных и вспомогательных объектов временной инфраструктуры, а также на организацию и проведение зимней Олимпиады в Сочи было потрачено 324,9 млрд рублей, из которых лишь 103,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. Но позже стало понятно, что на самом деле денег потратили гораздо больше. В основном за счет выделения банками с госучастием специальных кредитов компаниям, занятым возведением олимпийских объектов.

Например, выступавший гарантом по этим договорам Внешэкономбанк выдал кредитов на сумму в 240 млрд рублей, которые впоследствии признал невозвратными. В 2015 году на спасение ВЭБ государство выделило 150 млрд рублей.

Оставив управление олимпийской стройкой, Таймураз Боллоев вернулся к своим проектам и преуспел: он построил поселок таунхаусов под Санкт-Петербургом, жилой комплекс «Сияние Сочи» и питерский деловой центр Bolloev Center. В легкой промышленности дела шли еще лучше: «БТК Групп» быстро вошла в список поставщиков силовых ведомств России. Сейчас компания объединяет 12 фабрик, включая по одному предприятию в Южной Осетии и Беларуси.

В 2012 году президент РФ Дмитрий Медведев с подачи министра обороны Анатолия Сердюкова назначил «БТК Групп» единственным поставщиком обмундирования для российской армии.

Сменившему Сердюкова Сергею Шойгу разработанное ранее обмундирование не понравилось, но это не помешало компании Боллоева продолжить успешное сотрудничество с ведомством.

Благодаря военным заказам, например, в 2014 году выручка компании составила 29,3 млрд рублей. Контракты с МВД, по данным Картотека.ру, принесли «БТК Групп» 1,3 млрд рублей, с ФГКУ в/ч 55056 (ФСБ России) — 844,3 млн рублей, с Генпрокуратурой — 332,2 млн рублей, с ФСО — 56,9 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Посредники отечества. «Важные истории» о том, как главными поставщиками отечественных ИВЛ стали фирмы, оформленные на «номиналов»

В 2016 году Минобороны подало иск против «БТК Групп» на 864 млн рублей за нарушение сроков исполнения заказа. В суде выяснилось, что компания Боллоева попала под санкции Евросоюза и по объективным причинам не смогла вовремя поставить товар военным. Для исполнения контракта предприятие закупило зарубежное оборудование, которое позволяло изготавливать продукцию в пять и восемь слоев ткани, но пуско-наладочные работы немецкие специалисты проводить отказались, сославшись на запрет Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии. В итоге Арбитражный суд Москвы снизил размер неустойки до 3,716 млн рублей.

В правительстве Ростовской области подтвердили, что помогали компании Таймураза Боллоева получить регистрационные удостоверения на продукцию в Росздравнадзоре. Первые партии защитных костюмов уже поставлены в медучреждения области.