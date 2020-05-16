Власти Москвы обозначили сроки смягчения мер ограничения

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16.05.2020, 21:08, Новости дня

До середины следующей недели рано говорить о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В течение двух недель после майских праздников необходимо подождать и изучить динамику, сказал Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

«По этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. <…> Говорим с Роспотребнадзором, у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», – отметил он.

Каждый день в столице 50-70 магазинов штрафуют за несоблюдение требований безопасности, добавил чиновник. Предприятия торговли могут быть оштрафованы, если сотрудник магазина не надел маску или снял ее, сказал Немерюк.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в Москве можно ослабить режим самоизоляции, разрешив прогулки.



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