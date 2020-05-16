“По военному типу”: озвучены сроки вакцинации россиян от коронавируса
16.05.2020, 21:06, Разное
Изобретение и тестирование вакцины требует большого количества времени, но в чрезвычайных условиях может быть применен особый принцип ее регистрации, пояснил ученый. Массовая вакцинация от коронавируса в России может пройти “по военному типу”, считает Колесников.
По его мнению, целесообразно прививать прежде всего тех, кто находится в группе риска: врачей, работающих с больными коронавирусом, а также тех, у кого высок риск тяжелого течения болезни. Что касается сроков, то начать распространение вакцины могут осенью или в преддверии зимы, уточнил академик РАН.
Это нетрадиционный подход, но он допустим, сказал Колесников в интервью “Парламентской газете”. Если пойти консервативным путем, появления вакцины от коронавируса в России придется ждать до конца текущего или начала следующего года, предупредил ученый.
Ход вакцинации будет зависеть от смертности от COVID-19, заявил академик. Он напомнил: сейчас летальность от коронавируса немногим больше, чем от сезонного гриппа – это связано с наличием прививок и коллективного иммунитета к давно знакомому человечеству вирусу, сообщает “Царьград”.
Накануне в ходе выступления в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашко назвал вакцину от коронавируса одним из главных условий возвращения к нормальной жизни. Препарат может появиться ближе к третьей декаде июля, уточнил министр.
Коронавирусом в России заразились более 240 тысяч человек, из них 126 тысяч – в Москве. Владимир Путин объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней. В регионах возобновляют работу магазины и службы сервиса.
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