“По военному типу”: озвучены сроки вакцинации россиян от коронавируса

16.05.2020, 21:06, Разное

Изобретение и тестирование вакцины требует большого количества времени, но в чрезвычайных условиях может быть применен особый принцип ее регистрации, пояснил ученый. Массовая вакцинация от коронавируса в России может пройти “по военному типу”, считает Колесников.

По его мнению, целесообразно прививать прежде всего тех, кто находится в группе риска: врачей, работающих с больными коронавирусом, а также тех, у кого высок риск тяжелого течения болезни. Что касается сроков, то начать распространение вакцины могут осенью или в преддверии зимы, уточнил академик РАН.

Это нетрадиционный подход, но он допустим, сказал Колесников в интервью “Парламентской газете”. Если пойти консервативным путем, появления вакцины от коронавируса в России придется ждать до конца текущего или начала следующего года, предупредил ученый.

Ход вакцинации будет зависеть от смертности от COVID-19, заявил академик. Он напомнил: сейчас летальность от коронавируса немногим больше, чем от сезонного гриппа – это связано с наличием прививок и коллективного иммунитета к давно знакомому человечеству вирусу, сообщает “Царьград”.

Накануне в ходе выступления в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашко назвал вакцину от коронавируса одним из главных условий возвращения к нормальной жизни. Препарат может появиться ближе к третьей декаде июля, уточнил министр.

Коронавирусом в России заразились более 240 тысяч человек, из них 126 тысяч – в Москве. Владимир Путин объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней. В регионах возобновляют работу магазины и службы сервиса.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Май 2020 в 12:41 PDT