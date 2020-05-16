 

Дочь Джигана сбежала от родителей после опасных игр с ножом

16.05.2020, 21:06, Разное

Новостью модель поделилась в своем инстаграм-аккаунте. После громкой истории с запрещенными веществами, алкоголем, разводом и рехабом рэпер Джиган вернулся домой и пытается снова завоевать доверие супруги. Между тем старшая дочь решила переехать к бабушке с дедушкой на дачу.

Ариела – единственная из детей в звездной семье, кто уже понимает, что на самом деле произошло с отцом. Можно предположить, что музыканту будет сложно вернуть ее доверие. С матерью остались жить Майя и Лея.

Отметим, что Оксана Самойлова практически не показывает мужа в своем микроблоге, а вот о детях рассказывает с удовольствием. Многодетная мать ежедневно делится фото и видео сына Давида и дочерей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Мар 2020 в 1:20 PDT

Напомним, что в марте этого года рэпер Джиган устроил с дочерьми странные игры с ножом. Он обнажил холодное оружие и “посвятил в рыцари” девочек, застывших на месте. Певец положил каждой из них клинок на плечи со словами о вере и чести.

Как писали “Дни.ру”, за последние пару месяцев имя музыканта стало прочно ассоциироваться со скандалами. Все началось с радостного события – в семье рэпера Джигана появился долгожданный сын. Затем стало известно о проблемах музыканта с наркотиками и алкоголем и лечении в реабилитационном центре. Завершилось все желанием Оксаны Самойловой развестись.



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