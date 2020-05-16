Ученые рассказали, к чему может привести изменение климата

16.05.2020, 21:05, Новости дня

Международной группе ученых удалось оценить при различных сценариях изменения климата степень потери влаги болотами Евразии и Северной Америки.

Обнаружилось что, болота будут терять влагу намного быстрее лесов с уменьшением влажности воздуха. Такие изменения способны привести к увеличению количества пожаров, а также усилению выбросов в атмосферу законсервированного в северных экосистемах углерода в виде парниковых газов.

Для того, чтобы сделать глобальную оценку скоростей выделения влаги различными экосистемами бореальной зоны, ученые объединили все данные. Выяснилось, что болота будут терять на 20% больше влаги, чем леса на двух третях территории бореальной зоны.