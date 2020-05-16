Мнение: В Севастополе отменяют режим самоизоляции

16.05.2020, 20:54, Разное

У нас с 18 мая официально отменили режим самоизоляции при сохранении прочих ограничений, вроде масок в общественных местах, блокпостов на въезде в город и т.д.

Соответствующее решение врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева поддержали члены оперативного штаба по коронавирусу на заседании в субботу, 16 мая.

«Обстановка по эпидемиологической ситуации достаточно стабильная. По методике, которая была доведена главным санитарным врачом России, мы фактически находимся на втором этапе ограничений. С учетом работы сферы услуг и ряда отраслей – много людей вернулись к работе, режим абсолютной самоизоляции теряет смысл. Поэтому предлагаю отменить режим самоизоляции, за исключением группы риска – людей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями определенного перечня», – отметил Михаил Развожаев.

Кроме того, предприятиям, где работают граждане старше 60 лет, рекомендовано по возможности продлить им дистанционную форму работы или же предоставить оплачиваемый отпуск.

«При этом сохраняется особый режим въезда в город и выезда. Попасть и покинуть город можно будет, как и раньше – по рабочим пропускам или же по QR-кодам. Также сохраняется и направление в обсерватор граждан, включая жителей Севастополя, которые возвращаются из других регионов», – сказал врио Губернатора Севастополя.

В планах – ввести на пунктах пропуска систему экспресс-тестирования на коронавирус. В таком случае людей с отрицательным анализом не будут направлять в обсерватор, а разрешат проходить режим самоизоляции дома.

По состоянию на утро 16 мая новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 135 человек. Выздоровели 74 человека, 2 человека умерли.

На сегодня коэффициент распространения инфекции города 0,54.

https://sev.gov.ru/info/news/104077/ – цинк

По схожему принципу снимается режим самоизоляции и в Крыму.

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