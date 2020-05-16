“Великая”: 5 причин посмотреть сериал про Екатерину II в исполнении Эль Фаннинг

16.05.2020, 20:45, Разное

Амбициозная Эль Фаннинг

Голливудская звезда, которой не так давно исполнилось всего 22 года, играет в кино уже 19 лет. Всё это время ее партнерами по съемочной площадке были звезды первой величины – Брэт Питт, Кейт Бланшетт, Джефф Бриджес, Хоакин Феникс, и список этот можно продолжать бесконечно. В отличие от многих детей-актеров, Эль Фаннинг не потерялась и во взрослой жизни и всё это время продолжала работать с известными артистами и режиссерами. Однако ангельская внешность обеспечивала ей в основном роли романтические. В этом смысле “Великая”, где нарумяненная Эль с легкостью демонстрирует силу и нежность, харизму и темперамент, женскую хитрость и стойкость будущей императрицы, – пожалуй, самая необычная и разноплановая роль в ее богатой актерской карьере.

Эль Фаннинг в сериале “Великая”

Сумасбродный Николас Холт

Еще одно открытие “Великой” – Николас Холт, обаятельный Зверь из “Людей Икс”, романтичный зомби из “Тепла наших тел”, загнанный творец из “Войны токов” и “Над пропастью во ржи”. Несмотря на все свои оболочки, Холт представлялся зрителям прежде всего юношей пылким со взором горящим. Но именно в “Великой” раскрылось его непревзойденное искусство перевоплощения и недюжинный комедийный талант. В сериале он играет сумасбродного и недалекого мужа будущей Екатерины Великой, императора Петра III, задержавшегося на российском престоле немногим больше полугода.

Николас Холт в сериале “Великая” Одиозный Тони Макнамара

Австралийский сценарист, специализировавшийся в основном на современных комедийных историях, вытянул счастливый индустриальный билет, когда согласился обновить написанный еще 20 лет назад сценарий “Фаворитки” для греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Когда саркастичный взгляд на Анну Стюарт, кстати, последнюю представительницу великой династии на английском престоле, получил 10 номинаций на премию “Оскар”, в том числе, конечно, и за лучший сценарий, стало понятно, что остроумно показывать “тайны дворцовых переворотов” – истинное призвание МакНамары, чем он и воспользовался уже на примере другой популярной женщины, правящей державой, российской императрицы Екатерины II.

Кадр из сериала “Великая”

Ироничный взгляд на историю

Уже в титрах создатели “Великой” предупреждают, что это лишь “порой реальная история”. Хотя действительность здесь представлена, кажется, более соответствующе истории, нежели в недавнем почти одноименном зарубежном проекте и некоторых популярных российских сериалах. Разве что с торжеством вольностей, касающихся в основном царского быта, и иронией по отношению к тем или иным историческим персонам. Без любимой российскими зрителями “клюквы” с символическими водкой и медведями здесь тоже не обходится. Но и эти детали поданы создателями “Великой” исключительно в легкомысленном ключе, а ни в коем случае не на полном серьезе, как часто любят делать зарубежные кинематографисты.

Суперсовременная тема

Несмотря на то что в “Великой” показаны дела давно минувших дней, она вслед за “Фавориткой” развенчивает мифы доминирования патриархата. Правда, если в фильме по сценарию МакНамары “Фаворитка” всеми главными действующими лицами были женщины, то здесь фокус сделан исключительно на одну – юную, свободную, приехавшую из-за границы в оголтелую империю, где сиюминутное царство правят дорвавшиеся до власти не самые умные мужчины. И в этом смысле пусть и несколько “псевдоисторическая” “Великая” выглядит гораздо актуальнее многих картин о современности.

Кстати, съемки “Великой” проходили в том же особняке, где и съемки “Фаворитики” – а также фильмов “Лара Крофт: Расхитительница гробниц”, “Золотой век”, сериала “Трас” и еще многих других картин. Провести виртуальную экскурсию по этому, пожалуй, чаще всего появляющемуся в кино поместью Хэтфилд-Хаус можно здесь.

Эль Фаннинг на съемках в Хэтфилд-Хаусе

Текст: Мария Токмашева