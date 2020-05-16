Во Франции задержали подозреваемого в геноциде в Руанде. Он скрывался 26 лет

16.05.2020, 20:40, Новости дня

16 мая во Франции был задержан бизнесмен из Руанды Фелисьен Кабуга, обвиненный Международным трибуналом в соучастии в геноциде, который был организован правительством хуту против народности тутси в 1994 году. Как сообщает Agency France Press, он скрывался от правосудия почти 26 лет.

84-летний Кабуга был задержан в доме в городке Аньер-сюр-Сен к северу от Парижа, где он жил под чужим именем последние три-четыре года.

Геноцид в Руанде был организован правительством, состоящим из представителей народности хуту, против народности тутси и умеренных хуту. Он продолжался с 6 апреля по 18 июля 1994 года, пока “Руандийский патриотический фронт”, состоявший в основном из тутси, не взял территорию страны под контроль.

За период геноцида были убиты по разным оценкам от 500 тыс. до 1 млн человек – около 20% населения страны.

В 1994 году был созван Международный трибунал по Руанде, в 1997-м трибунал предъявил Кабуге обвинения по семи пунктам, включая соучастие в геноциде и преступления против человечности. В 2015-м трибунал был распущен, а его незавершенные дела были переданы Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов.

Как пишет AFP, Кабуга принял активное участие в создании и финансировании отрядов милиции “Интерахамве”, которая совершала массовые убийства во время 100-дневного геноцида.

Он также был одним из создателей радиокомпании Libre des Mille Collines, подстрекавшей к убийствам.

AFP отмечает, что французская прокуратура должна будет принять решение об аресте Кабуги и впоследствии, наверное, передаст его в Гаагу. Вероятно, Кабугу будут судить в Танзании, где находится филиал Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. При этом, по информации агентства, власти Руанды намерены просить об экстрадиции Кабуги на родину, чтобы предать суду.