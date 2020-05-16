 

Сытник: Дубинский, как всегда, немного наврал, немного недослышал

16.05.2020, 20:40, Новости дня

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского о том, что к утечке базы с персональными данными украинцев причастен сотрудник антикоррупционного бюро. Об этом Сытник заявил в интервью телеканалу hromadske.

О появлении Telegram-бота, через который неизвестные продают персональные данные украинцев, стало известно 11 мая.

14 мая нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский заявил, что часть из этих данных “была получена в ходе обысковых мероприятий и находилась у сотрудника НАБУ Богдана Курбакова”.

“Господин Дубинский, как всегда, поспешил – немного наврал, немного недослышал. Этот человек никогда не работал у нас. Но, действительно, насколько мы уже посмотрели, он когда-то подавался на конкурс на работу в НАБУ, не прошел его и после этого работал в органах внутренних дел. Это все”, – сказал Сытник.

По всей видимости, Дубинский ссылался на декларацию Курбакова за 2018 год, поданную 22 июля 2019 года. Однако это декларация кандидата на должность главного специалиста отдела проектирования, развития и сопровождения IT-систем НАБУ, а не сотрудника НАБУ.

В марте 2020-го Курбаков подавал декларацию уже как старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента стратегических расследований Нацполиции. Работает ли он в полиции до сих пор и действительно ли причастен к утечке, неизвестно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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