Патруль ОБСЕ подвергся обстрелу на оккупированной территории Луганской области – отчет миссии

16.05.2020, 20:39, Новости дня

15 мая патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время работы возле села Березовское на оккупированной территории Луганской области подвергся обстрелу. Об этом информирует сайт ОБСЕ.

В организации рассказали, что их патруль в составе шести человек на двух автомобилях находился там для мониторинга соблюдения локального режима прекращения огня “для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждении в этом населенном пункте”.

“Во время приземления БПЛА …малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте пять метров над землей, четверо членов патруля миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели два огненные неустановленные боеприпасы, летевшие в их направлении и взорвавшиеся в воздухе. Вскоре они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-запад от своего местонахождения. Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы”, – говорится в сообщении.

По информации ОБСЕ, патруль СММ “немедленно переместился на другую позицию примерно в трех километрах к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжил осуществлять мониторинг ситуации безопасности”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Ее мандат действителен до 31 марта 2021 года.