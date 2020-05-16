Трамп уклонился от ответа на вопрос о расследовании против кандидата на пост главы USAGM

16.05.2020, 20:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу отказался комментировать вопрос журналиста по поводу расследования, которое генеральная прокуратура округа Колумбия ведет в отношении Майкла Пэка, кандидата на пост руководителя Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

Вместо ответа на вопрос журналиста о том, поддерживает ли президент кандидатуру Пэка на пост главы USAGM, агентства, которое, в числе прочих, курирует «Голос Америки», президент подверг критике «Голос Америки».

Дональд Трамп обрушился с критикой на "Голос Америки", выступая перед журналистами 14 мая 2020 года

«”Голос Америки” управляется ужасным образом. Это не “Голос Америки”. Это что-то противоположное “Голосу Америки”», – заявил президент, не став вдаваться в подробности.

Президент ранее критиковал «Голос Америки» за освещение событий в Китае и выразил разочарование по поводу того, что его кандидат на пост главы USAGM не был утвержден Сенатом спустя два года после номинирования на эту должность, в основном, из-за опасений со стороны демократов.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт в пятницу встала на защиту миссии и материалов, публикуемых новостной организацией, финансируемой из федерального бюджета США.

«Мы экспортируем Первую поправку людям во всем мире, у которых нет другого доступа к фактической, правдивой, достоверной информации», – сказала Беннетт.

«Именно поэтому более 80% нашей 280-миллионной аудитории на 47 языках в более чем 60 странах считают, что наша работа заслуживает доверия», – добавила директор «Голос Америки»

Федеральное агентство USAGM курирует пять американских сетей иновещания, в том числе «Голос Америки», Радио Свободная Европа / Радио Свобода, Управление вещания на Кубу, Радио Свободная Азия и Ближневосточную вещательную сеть.

В четверг главный демократ в Комитете по международным отношениям Сената сообщил, что в отношении некоммерческой организации, руководителя которой, режиссера и медиа продюсера Майкла Пэка, президент Трамп выдвинул на пост главы Агентства по глобальным медиа, ведется расследование в генпрокуратуре округа Колумбия.

Сенатор Боб Менендес заявил, что расследование призвано установить, использовал ли Майкл Пэк средства организации Public Media Lab в личных интересах и было ли их использование незаконным.

Сенатор Боб Менендес

По словам Менендеса, с момента сентябрьских слушаний по утверждению его кандидатуры Пэк «отказывался предоставить Комитету по международным отношениям запрошенные документы, необходимые, чтобы разобраться в деле, которое сейчас расследует генпрокуратура, или скорректировать ложную информацию, предоставленную им Налоговому управлению».

Менендес добавил, что призывает главу комитета республиканца Джима Риша отложить рассмотрение кандидатуры Пэка. Риш в итоге отложил запланированное на четверг голосование по поводу утверждения кандидатуры Пэка.

Джим Риш отказался отвечать на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать ситуацию. Майкл Пэк не ответил на просьбу о комментарии. Однако источник, хорошо знакомый с процессом выдвижения кандидатов, рассказал «Голосу Америки» о том, что «Майкл Пэк гордится своим выдвижением и ценит поддержку президента. Он с нетерпением ожидает скорейшего голосования».