Пострадавшая от пожара больница в Петербурге провела плановую закупку аппаратов ИВЛ

16.05.2020, 20:30, Новости дня

Закупка аппаратов ИВЛ в больницу Святого Георгия в Петербурге, где был пожар, носила плановый характер, она не была экстренной, сообщили в комитете по здравоохранению города.

Больница заключила контракт на поставку 84 аппаратов ИВЛ 15 мая, эту технику планируется закупить в Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок. Цена контракта составляет 27,7 млн рублей. Аппараты должны поставить до конца 2020 года.

«Это была плановая закупка», – сообщил представитель комитета.

Больница закупила партию неинвазивных аппаратов ИВЛ, которые менее востребованы в лечении инфицированных коронавирусом, чем инвазивные.

Также закупки схожих аппаратов производят Городская больница №40 Курортного района (17 штук) и Городская больница №38 имени Семашко.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, погибли пять человек. Ранее 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.