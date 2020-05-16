Мнение: Правовая база

16.05.2020, 20:21, Разное

Террор обрастает правовой базой. Принято решение штрафовать "уклонистов", не желающих проходить тестирование при "подозрении" на заболевание коронавирусом, а также неуведомление органов по приезду из-за рубежа о своем фактическом местопребывании. Конституция, безусловно, давно пошла лесом, на нее никто не смотрит. Или фашизм, или конституция, и власть делает однозначный выбор даже не раздумывая.

Естественно, что подобного рода репрессивные меры будут предприниматься и в процессе вакцинирования. Государство уже даже не пытается что-либо разъяснять или убеждать, действуя исключительно репрессиями и грубой силой. При этом именно государство несет всю ответственность и за халатность и бездействие в ходе подготовки к эпидемии (благо у России было более чем два месяца на подготовку, которые ушли в разговоры о нашем особом пути, скрепах и прочих достоинствах, которые вирусу страшны, а потому его у нас нет и быть не может. Именно федеральная власть спряталась в кусты и бросила страну на произвол судьбы, передоверив карантинные мероприятия на региональный уровень, который откровенно недостаточен при масштабной эпидемии. Но виноваты, конечно, граждане. И они оплатят всю стоимость просчетов и бездарных действий власти.