Новые украинские антироссийские санкции назвали “днищем”

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16.05.2020, 20:14, Новости дня

Указ президента Украины Владимира Зеленского о внесении российских учреждений культуры и науки в санкционный список председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия") назвал днищем.

На своей странице в Fb Никонов написал, что сначала отреклись от Великой Победы, теперь — от Великой Культуры. И это днище. Для полного сходства с нацистским режимом еще нужно сжечь книги. А вот отсутствие мозгов не лечится, заметил чиновник.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал такое решение беспрецедентным и демонстрирующим неуважение к собственной истории и интеллигенции и является беспрецедентным. И с грустью отметил, что список вызывает чувство неловкости за коллег, потому что наряду с приборостроительными заводами в него попали и МГУ, и телеканал "Муз-ТВ", передает ТАСС.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил: составление такого списка свидетельствует о том, что отношения между двумя странами не улучшились. Курс, заложенный прежними властями, сохраняется.

Однако список был изменен, а санкции на учреждения культуры могут быть наложены из-за противостояния двух стран в отношении коллекций крымских музеев.

15 мая Зеленский обновил санкционный список Порошенко и удалил из него 233 организации. В перечень попали Эрмитаж, МГУ, Пушкинский музей.



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