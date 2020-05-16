Клинцевич иронично прокомментировал планы американцев

16.05.2020, 20:14, Новости дня

Планы РФ в Арктике учитывают необходимость обеспечения безопасности северных рубежей страны, сообщил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи указал, что планы РФ развернуть С-400 на Кольском полуострове выходит за рамки обороны, и Пентагон будет на это реагировать, передает РИА Новости.

Штаты, наращивая военную мощь, ориентируются не на Китай, а на Россию, заметил Клинцевич, а РФ будет размещать свои комплексы ПВО где посчитает нужным. Тем более что уже ведется разработка С-500. И иронично добавил, что со своими обширными планами США наверное скоро захотят приватизировать луну.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение разместить ядерное оружие США в Польше. В Германии социал-демократы требуют его вывести, партия Ангелы Меркель хочет сохранить, а посол США в Польше Джоржетт Мосбахер выступает с таким предложением, возмутился Пушков. И добавил, что неучи, видимо, забыли про угрозу ядерной зимы.