 

Трампа поправили после заявления о “супер-пупер” ракете

16.05.2020, 20:14, Новости дня

Самая быстрая американская гиперзвуковая ракета, о разработке которой президент США Дональд Трамп объявил 15 мая, по всей видимости, имеет скорость не более 5 Махов, предполагают журналисты. Между тем Трамп, рассказывая о разработке "супер-пупер" ракеты, говорил, что она будет развивать скорость в 17 Махов.

По словам президента, новая американская ракета является самой быстрой в мире и она почти в три раза быстрее аналогичных ракет, которыми располагают РФ и Китай. При этом Трамп сообщил для сравнения, что РФ имеет ракеты, которые в пять раз быстрее скорости звука, а КНР работает над ракетами, которые быстрее в пять-шесть раз.

Между тем, отмечает Интерфакс" со ссылкой на вашингтонское издание TMN, скорость в 17-20 Махов гиперзвуковые ракеты могут развивать только в стратосфере, а после старта максимальная скорость ракеты не превышает 5-6 Махов.

В марте Пентагон сообщил об успешном испытании на Гавайских островах гиперзвуковой ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука.

Ряд американских экспертов не раз отмечали, что в сфере создания гиперзвукового оружия РФ и Китай значительно опережают США. Так, у РФ есть гиперзвуковые стратегические комплексы "Авангард" и тактические комплексы "Кинжал".



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