Мнение: Коронавирус у кошек, спасение авиакомпаний и расходы на маски с перчатками

16.05.2020, 20:10, Разное

1. Для коронавируса нет ничего святого. Он заражает не только людей, но и кошек, причём инфицированные кошки могут заражать друг друга. Сообщения о больных животных были и раньше, однако теперь кошачий коронавирус подтвердили поставившие эксперимент над животными учёные:

https://lenta.ru/news/2020/05/14/coronacat/

Хорошая часть новости в том, что кошки заразились вирусом в лабораторных условиях, после прямого введения инфекции. Возможность заражения человека от кошки пока не доказана, так что бояться нам следует скорее за здоровье кошек, чем за своё.

Все кошки в ходе эксперимента остались целы. Китайские учёные, однако, пошли ещё дальше: они заразили не только кошек, но и хорьков, собак, уток и кур, и выяснили, что кошки заражаются от хозяев легче всех и в половине случаев умирают:

https://rg.ru/2020/04/02/koshek-nazvali-samymi-vospriimchivymi-k-koronavirusu-zhivotnymi.html

Напомню, что один из первых заразившихся, который болел в Китае ещё около Нового года, писал, что у него в период болезни перестал есть, а потом и умер котёнок. Возможно, это не простое совпадение.

2. Правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на спасение российских авиакомпаний:

https://ria.ru/20200514/1571406372.html

…субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Можно надеяться, что кризис не выкосит полностью нашу авиаотрасль, вынужденную сейчас почти полностью прекратить полёты.

3. Исследователи подсчитали месячные расходы россиян на маски и перчатки:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/musk/

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала траты россиян на маски и перчатки за время режима самоизоляции. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам авторов, строгое соблюдение требований властей большинства регионов и предписаний Роспотребнадзора может обойтись в среднем в четыре тысячи рублей в месяц при поездках на работу в обычном режиме.

Авторы исходили из необходимости покупать 90 одноразовых масок, 48 пар перчаток и пять флаконов санитайзера. На маски придется тратить по 2,6 тысячи рублей в месяц, на перчатки — 870 рублей, на санитайзеры — 570 рублей.

Расходы на соблюдение масочного режима составят около 18 процентов от всех ежемесячных потребительских трат среднестатистического россиянина, которые составляют 23 тысячи рублей, 66 процентов расходов на еду (6,6 тысячи рублей) и в 1,8 раза превышают траты на одежду и обувь.

Не вполне понятно, зачем нужно заморачиваться с одноразовыми масками, если можно купить многоразовый респиратор и ходить в нём ежедневно. Опять-таки, зачем нужен санитайзер, если за 180 рублей можно взять литр спирта, которого хватит надолго?

Коллеги, а сколько денег лично вы тратите на средства борьбы с инфекцией?