Игорь Крутой может лишится “пьедестала почёта” из-за конкуренции в семье

16.05.2020, 20:09, Разное

Игорь Крутой разместил в личном аккаунте в Instagram новую публикацию с маленькими внучками. Композитор боится, что может лишится “пьедестала почета” из-за серьезной конкуренции с талантливыми Маргаритой и Кристиной, которые могут претендовать на место председателя жюри в “Новой волне”.

Композитор продемонстрировал подписчикам милые кадры, где его внучки танцуют, а также исполняют зарубежные хиты. Игорь Яковлевич отметил в комментарии к видео, что девочкам надоело, что в семье по музыке был главным он и теперь малышки готовятся сбросить знаменитого дедушку с пьедестала почета.

Игорь Крутой очень радуется, когда замечает в Кристине и Маргарите какие-либо способности к музыке, однако он не хотел бы, чтобы они избрали для себя карьеру в шоу-бизнесе. По мнению пианиста, в современном мире нужно уметь быть первым, а если этого не дано – заниматься для развития. Музыка важна для воспитания ребенка, поскольку дает ему возможность постичь гармонию и окажется полезной в любом направлении, какое бы он для себя не выбрал, считает артист.