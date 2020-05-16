Васильев рассказал, как Бабкина изменилась из-за болезни

16.05.2020, 20:08, Новости дня

Певица Надежда Бабкина сильно похудела за тот период, пока находилась в больнице, сообщил историк моды и телеведущий Александр Васильев.

«Бабкина, наверное, похудела килограммов на 20. Она сейчас очень стройная», – сообщил Васильев в разговоре с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что сам также похудел где-то на пять килограммов.

«У меня была пневмония не такая тяжелая, было поражено около 20% легких. У Надежды Георгиевны, как она рассказывает, – около 80%. И она была в коме. Моя ситуация была намного легче, но все равно было очень тяжело», – добавил Васильев.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.