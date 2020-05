Мнение: Письмо: “Передумал строить светлое будущее”

А в этом письме давайте посмотрим, как Штурманы становятся лошадьми в короне и почему.

Здесь автор пока еще не стала, но у нее для этого все есть.

bluemountain43

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Прошу разбора.

Мне 45 лет, 18 лет живу в Северной Америке. В разводе 6 лет, 3 детей. Имидж хороший, СЖМ, на пляже в бикини я себе очень нравлюсь. Лицо, как мне кажется, выглядит хорошо для моего возраста, живое, с морщинками. Регулярно занимаюсь йогой, это мое самое любимое хобби и образ жизни.

Я работаю на контрактах в сфере ИТ, могу обеспечить комфортный образ жизни себе и своим родным. У меня выплаченный большой дом в хорошем районе, нет долгов и есть сбережения. В последние три года я много путешествую с детьми и без детей, 7-8 раз в году. Отношения с бывшим мужем у меня хорошие.

Моя история про мою любовь с К. Ему 47 лет. Мы встречаемся год. Любовный поток у К. сильный и стабильный. Познакомились мы на сайте знакомств. Имидж у него тогда был средний, потому что он невысокого роста и полный. Но он такой обаятельный, мужественный, умный и стильный, что понравился мне с первой встречи. За год со мной он похудел на 10 кг, стал лучше питаться и заниматься йогой. Сейчас он просто красавчик, глаз не оторвать. У К. идеальные границы.

(Друзья, рапаны и рыбы не могут определить идеальные границы другого. Только если вы нерыба можно осторожно предполагать такое)

Его любят все. Отношения с бывшей женой хорошие, у них один ребенок, подросток. Семья у него просто идеальная, как в сказке. Где все друг друга любят и уважают. Маме он звонит каждый день. Его мама, когда мы приходим к ней на ужин, передает какую-нибудь вкусняшку моим детям и его бывшей жене. У К. крутая профессия, возможно, в данный момент мое фин положение лучше, мы не обсуждаем деньги, но знаю, что он сейчас руководит стартапом, с деньгами наряженка. И там пока не получается. У него много статусных, гламурных вещей, крутая машина, часы, одежда. Уютная, чистая квартира, вкусная еда в холодильнике.

(По дальнейшим описаниям похоже, что К – казанова. И живет в кредит)

Я не липла к нему, я все время куда-то улетала, 4 путешествия были уже запланированы до знакомства с К.: то в Европу с детьми, то в поход на неделю, то на яхте на остров в Индийском океане с красивым капитаном, то туда, то сюда, Средиземное море, Тихий океан. В 2019 году мне повезло с контрактом, у меня был гибкий график, ну и кризис среднего возраста. И спасибо бывашему мужу, отпускал меня пару раз в путешествия, взяв на себя детей, он хороший папа. К. меня провожал, ждал, встречал. Ворчал, что он, как женщина с платочком, ждет меня у окна. Что пара должна путешествовать вместе. Прилетел ко мне в Европу на неделю, между двумя поездками.

Отдыхать с ним прекрасно. Он знаток истории и обожает исскуство, любит хорошо поесть и часами гулять по городу. Летом у меня жил друг по походам из Южной Америки. К. видел мужчин вокруг меня и их интерес ко мне. Выделил мне полки в шкафу и спросил, почему я не оставляю вещи у него дома, другие женщины сразу «метили территорию». У меня нет столько вещей, чтобы держать их на 2 дома. Очень гордилась собой, потому что я была такой рапан еще 2 года назад. В течении года К. активно расширял общую территорию, познакомил меня с родителями, друзьями, дочкой, сделал мне ключи от своей квартиры, подружился с моими детьми и друзьями, всегда был рядом или на связи. Меня приглашают на дни рождения его родителей. Он говорит, что я единственная женщина в его жизни, которую любят его родители и все его друзья. И добавляет, что даже если бы это было не так, ему было бы все равно. По его словам, для него я – идеал женщины, мягкая и добрая, но это мягкость идет от внутренней силы. И что не знает, что во мне красивее, моя душа или моя внешность. Короче, в отличии от меня, говорить он любит и делает это хорошо. Говорит, что никогда не был так счастлив, как со мной. Он собирался везти меня на свою Родину, чтобы познакомить с близкими друзьями и родственниками. Завтра должны были бы вылетать, если бы не карантин. К. щедрый и заботливый. Я забочусь о его психологическом комфорте, всегда предлагаю за себя заплатить, он всегда отказывается. Я делаю ему и его родителям подарки. Я ему подарила поездку в Европу, пропала поездка, к сожалению, из-за карантина.

(Все шкатулочку вывалила. Проанализируйте это богатство)

Я считаю его ОЗ выше моей, потому что у меня 3е детей и мне 45 лет. Моя любовная ОЗ, возможно, выше, но «багаж», дети, родители, сестра и моя за всех отвественность, снижает ОЗ.

(Она думает, что у нее выше любовная ОЗ, чем у него? Хм. А откуда?)

Пытаюсь убрать решето. У меня еще нет легкости и спонтанности. Магнетизма нет. Я думаю, это по моему письму это видно, я не очень хорошо пишу на русском языке, а он говорит, как соловей поет, он из серии тех ребят, которые якутам в юрты на дальнем Севере продадут холодильники, чтобы они там грелись.

Я люблю К. Когда я думаю о нем, в моем сердце светит солнце. Наши свидания, особенно вначале, были такие классные! На 3е свидание он подарил мне урок подводного плавания и перед уроком мы занимались сексом в его машине на заднем сидении. Я вспоминаю этот дейт с улыбкой, а он говорит, что ждал бы меня долго-долго и без секса. И добавляет, что нужно повторить 3е свидание. Он отдавал мне свою понтовую машину, пока возил мою на обслуживание и ремонт, дарил и дарит мне цветы, у него всегда в холодильнике есть продукты, которые он не любит, но он знает, что их люблю я и покупает их для меня. Он слушает меня и слышит, хотя у него сейчас непростой период на работе. Когда он ночует дома с дочкой, звонит по 5 раз в день и говорит, что скучает и любит.

(Не может остановиться, в шкатулочке столько всего)

Первые полгода я всегда подстраивалась под К. Засыпала не в 11 вечера, как положено жаворонку-йогине, а в 3 утра, а в 7 просыпалась и ехала на работу, а потом весь день ходила уставшая и злилась на себя. Спасали дни, когда мы не ночевали вместе, тогда я отсыпалась. Где-то через полгода поговорила с ним об этом, что я не могу так, мне нужно высыпаться. Конечно же он не против. Есть я тоже стала так, чтобы угодить ему, он очень любит готовить и его ужины это произведение исскусства, красиво очень все, вино каждый день, мясо, сыры, и всякие неполезные вкусности. А я люблю сыроедение и салаты, все ограническое и полезное. Я раньше пила алкоголь может быть раза 2 в год. Сейчас я пью вино за ужином почти каждый день, когда мы ужинаем вместе. За год я поправилась на размер-полтора. Я хожу на вечеринки к его друзьям, где часто меня садят напротив его бышей жены и ее нового бф. Его бывшая моложе меня на пару лет, успешная, умная, яркая женщина, всегда в центре внимания. Мне не очень приятно быть на одних вечеринках с бывшей, но мне хотелось, чтобы ему было комфортно.

(А вот здесь все о том, почему они так долго вместе. Дети ее часто у бывшего мужа, а она полностью подстраивалась под его вкусы и его режим)

За 2 недели до начала карантина в моей стране, я прилетела из США и была уверена, что мы не будем видеться минимум 2 недели, так как у К. пожилые больные родители. К. меня встретил и был на карантине со мной и моими детьми, его дочка одну неделю была с мамой, другую с нами. Родителям он просто завозил продукты под дверь. К. застраивает моих детей, чтобы помогали дома с уборкой, привыкаем жить без уборщицы.

С детьми – сложно. Его ребенок -подросток, мне не нравится, как она влияет на мою среднюю дочку. Мои дети вечером читают книги и ложатся спать в 11, его ребенок на телефоне до 5 утра. В одной из совместных поездок с детьми его дочка ревновала меня и не разговарила со мной 2 дня, я не выдержала и расплакалась. В январе К. сломал ногу и я прилетела из Австралии, чтобы ухаживать за ним. Было тяжело работать в другом часовом поясе, развозить моих детей в школу и обратно из его квартиры и ухаживать за ним. Я обиделась, когда после 24 часового перелета он попросил меня проснуться на следующее утро в 7 утра, дав мне поспать всего 4 часа, чтобы отвезти его дочку на кружок. А его бывшая жена живет в 5 минутах езды от его квартиры. Я сначала отвезла ребенка, потом сказала, что мне очень обидно, что он попросил меня, а не маму ребенка. Он извинился, сказал, что не подумал, что действительно можно было маму попросить отвезти. Потом еще пару было конфликтов в это время, когда я жила у него и ухаживала за ним, когда меня просили его дочку возить на кружки, когда бывашя жена была в гостях или занята, а я не справлялась со своими обязанностями со своими двумя маленькими детьми и работой.

До карантина его дочка у нас часто ночевала и у меня были конфликты с моими детьми по поводу их режима. Они тоже хотели сидеть на экранах до утра. А еще у нее нет отдельной спальни или кровати в моем доме. И его бывшая жена закатила скандал пару недель назад, о, прекрасные карантиннные будни, когда мы оставили всех детей у меня, и убежали в одну единственную субботу на сутки к нему, потому что у меня текла крыша после 6 недель на каратнине, с работой, домашними делами, детьми на дистанционном обучении, без уборщицы, маникюра, педикюра, с отросшими корнями. Мне было плохо и нужен был перерыв.

(Перерыв и секс. Это было ее решение, бросить детей и сбежать)

Скандал был с матами на тему, что у ее ребенка в моем доме нет отдельной кровати и она ест у меня мусор (дети выбрали и заказали доставку еды), пока К. и я уехали развлекаться. В этот день если бы мои дети вообще не ели или ели один сахар столовыми ложками, я была бы ок. У меня дети едят ограническую свежеприготовленную домашнюю еду, ничего с ними бы не случилось страшного от одной пиццы. Когда готовит К. у нас кухня народов мира с такими изысками, что дорогие рестораны отдыхают. А мое психическое здоровье – это важно.

(Видите, какое у нее слияние? Ее здоровье – важно для нее. Даже для него – не факт. А для его бывшей жены – точно нет)

Скандал с матами был по скайпу, мама позвонила дочке, мои дети его слышали и мне пересказали. Она и нам позвонила, выдернула нас из постели и мы поехали домой, спасать его девочку из «нашего цыганского табора».

(Странное у нее тут мы. Мы поехали спасать из нашего табора. Ну и доярка она, конечно. Заметно?)

Отношения К и его бывшей жены– не моя территория. Но я сказала, что в моем доме не нужно так ругаться при моих детях. И не удержалась и добавила (рапанье прошлое) что больше я на вечеринки, где будет бывшая, ходить не буду. Я каждую неделю говорю себе, что должна любить его дочку, как его самого, не получается. С моими детьми у него все хорошо, они ноют, не хотят, чтобы он приходил каждый день, потому что им посуду потом мыть, после гламурных ужинов, он их заставляет убирать дома и вообще, он забирает часть моего внимания. Они разговаривают, спорят, обижаются на него, играют, смеются и он становится им родным. А его дочка мне родной не становится. Она меня очень ревнует и я не знаю, как к ней подступиться. Я уже устала ее подкупать подарками. Спасибо, нет – ее стандартная фраза для меня.

(Он строит ее детей и они его слушаются, а его дочка в гробу ее видела. Понятно, почему? Потому что у них довольно большой дисбаланс)

К. каждый день говорит мне о любви. Сегодня он у себя дома с дочкой, он позвонил мне раза 4, чтобы рассказать о своем дне и сказать, что я его сокровище и он меня любит и ценит. О будущем раньше тоже говорил часто. Но карантинный быт все испортил. Во время карантина мои дети всегда у меня, у бывшего мужа тоже пожилые больные родители и я предложила бывшему мужу не рисковать здоровьем родителей.

Сейчас К. чаще говорит, что мечтает остаться со мной наедине, без детей и что обожает свою квартиру и ему там лучше всего. Он сказал, что ему нужна новая кровать, потому что мы старую сломали, а я слушаю это и злюсь (корона и хлеборезка) и он начинает обустраивать свою и так идеальную квартиру еще больше, фонарики вешает на балконе. Хлеборезка моя думает, что ему надо забыть о его квартире. Я улыбаюсь и молчу.

(Он щедр на слова и раньше она за эти мыльные пузыри готова была делать сальто. Но на карантине утомилась. А он и раньше не собирался с ней жить, а сейчас тем более не хочет. Прямо говорит ей, что ему надоели ее дети и вообще он любит свою квартиру и украшает фонариками)

Я люблю К. и хочу быть с ним. Он говорит, что его жизнь никогда не была такой замечательной и я его делаю the best version of himself, а мне кажется, что это моя жизнь никогда не была лучше и что я становлюсь лучшей версией себя, когда он рядом. Что мне делать?

(Вот посмотрите, почему Штурманы такие липкие и почему они становятся лошадьми в короне. От совместного быта они оба устали. Но он счастлив от нее отдохнуть, а она грустит, скучает, думает, как бы его затащить в совместный быт. Вроде и ноет, как ей тяжело с его дочкой и бывшей женой, но ей не приходит в голову, что отдельно всем будет лучше. Хочет доить, тянуть, а по ходу перевоспитывать еще. Ну и вкладываться будет все больше, чтобы купить его расположение и доказать ему, что с ней комфортно)

Замуж меня не зовут и съезжаться не предлагают. Мне бы хотелось, чтобы и звал, и предлагал. Я не спрашиваю, я ни разу не завела разговор «о нас», о будущем всегда говорит он, а я, как пугливая рыба, молча улыбаюсь. Я могу поддержать разговор о нашем будущем доме в Европе у Средиземного моря на пенсии, а про ближайшие 2-3 года я не могу спросить. Потому что не знаю, как это сделать. Раз не говорит сам, значит не хочет ничего менять. А как можно спросить без щипцов?

(А зачем спрашивать, если и так все понятно? Он рад вернуться в свою квартиру, а от пробного совместного быта очень устал. Что еще спрашивать тут нужно?)

Он много раз говорил, что будет жить со мной до конца его дней и что он искал меня всю жизнь. Это просто слова? Съехаться сейчас будет тяжело, у меня взрослый сын дома, у нас на двоих будет 4 детей, кошка и 2 собаки. Это мой ЗВ, так как мне никто ничего конкретного не предлагает.

(Он и не хочет съезжаться, в том числе из-за детей и собак. А отличие его и автора в том, что она готова преодолеть все невзгоды и любые неудобства, чтобы держать его возле себя. А он – совсем наоборот)

Но почему я начинаю очень нервничать? Я начинаю думать, что моих ОЗ+СЗ достаточно, чтобы быть любимой женщиной и встречаться со мной, но не достаточно, чтобы взять меня в жены. Раскрываю хлеборезку? Я не ищу волшебные щипцы. Мне не надо ни статус замужней, ни деньги, ни «он сам», если это не обоюдное желание.

(Здесь она вроде формулирует нерыбное “обоюдное желание”, но не видя желания в нем, достает кислые щи и щипцы, хоть и боится орудовать этими щипцами. Просто сидит с ними)

Я сошла с ума? Я уже месяц не могу прийти в равновесие. В голову лезут дурные мысли, что если я ему не подхожу по ОЗ +СЗ , может лучше все закончить? У меня прекрасная жизнь и без него. Каждый день я говорю себе – локус на место, фокус на него. Локус – что я могу сделать? И занимаюсь работой, детьми, домом, читаю книги, обсуждаем с сыном, что ему надо начинать самостоятельную жизнь через 2 года и рент у мамы заканчивается.

(Локус – что она может сделать, чтобы затащить К в совместный быт. Например, освободить свой дом от сына)

Фокус на К. – пытаюсь, чтобы ему со мной было психологически комфортно.

(Это не фокус, это опять локус – как затащить К в совместную жизнь, создав комфорт. А фокус тут на себе – вот бы стать женой)

Прошел месяц, но эти мысли о том, что К. пожил в большой семье и передумал строить со мной светлое будущее, меня не оставляют (все-таки Хлеборезка?).

(Автор, ну это ведь здравые мысли. Почему вам кажется, что нет? Конечно он пожил и передумал. А вообще и до этого не собирался особо, просто хотел посмотреть, как пойдет. Этот месяц было некомфортно и трудно и ему, и вам, но вам еще больше захотелось быть с ним, а ему нет. Это и есть дисбаланс. Вы слишком много кормите свою корону всякой ерундой)

Вы писали, что долгие отношения без положительной динамики не выгодны для женщины, потому что ее значимость снижается. Подскажите, пожалуйста, как себя вести красиво? Я хочу эволюционировать. Спасибо.

(Вам для эволюции одной подсказки будет слишком мало. У вас пока слишком много проблем. Одних шкатулок вон сколько в письме)