 

Бокерия рассказал о вреде плотного завтрака

16.05.2020, 19:54, Разное

Российский кардиохирург Лео Бокерия развеял распространенный миф о том, что завтрак должен быть плотным. По его словам, если человек наелся досыта с утра, пищеварительная система начинает активно работать. “В итоге ему хочется полежать, поспать”, – уточнил специалист.

Бокерия добавил, что во время операций не отвлекается на приемы пищи, а после их окончания может съесть творог. Обычно врач возвращается домой не раньше 20:00 мск. Только в позднее время он позволяет себе сытные блюда. Такой режим дня специалист позаимствовал у американских коллег, сообщает Пятый канал.



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