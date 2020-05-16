 

Экс-депутат Рады назвала йогурт с российским названием ядом

16.05.2020, 19:53, Новости дня

Бывший депутат Рады Ирина Фарион возмутилась надписям на русском языке на молочной продукции, произведенной на украине.

Фарион сообщила в Facebook, что ее дочь заприметила в магазине творожный десерт для детей «Машенька» и йогурт «Агуша».

«Яд эта в названии продукта для детей – «Машенька», ниже еще какое-то чучело «Агуша» …. Конечно, исключительно из-за это мы никогда этого отраву киевского разлива не купим», – написала экс-депутат.

По ее мнению, таким способом в сознание детей «забрасывают чужие названия» как основной «языковой идентификатор».

Она также высказалась об украинском боксере Александре Усике, который сообщал, что ему больше нравится, как звучит его имя на русском языке.

«Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявил, что он Александр, а не Олександр. Его, пожалуй, с малого возраста кормили такими ядовитыми продуктами?», – отметила Фарион.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.

В марте на Украине возмутились заявлению боксера Александра Усика, который сообщил, что ему больше нравится русский вариант произношения и написания его имени.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Генконструктор “Энергии” подхватил коронавирус

30.04 / Предложение Федерера одобрили: ATP и WTA готовы пойти на объединение

15.04 / Путин предложил направить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей

28.03 / Пятый человек скончался в России от коронавируса (впервые не в Москве – в Оренбурге)

06.05 / В мемориальном центре “Бабий Яр” рассказали о возможном увольнении Хржановского

27.04 / Мишустин поручил обеспечить медпомощью людей с тяжелыми заболеваниями

22.04 / Порошенко пообещал Украине помощь от «друзей в Брюсселе»

22.04 / Главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили проведение саммита по Сирии

15.05 / Альфред Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры

15.05 / Соловьев ответил на выпад «бьющегося в истерике» политтехнолога Шклярова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска