Экс-депутат Рады назвала йогурт с российским названием ядом

16.05.2020, 19:53, Новости дня

Бывший депутат Рады Ирина Фарион возмутилась надписям на русском языке на молочной продукции, произведенной на украине.

Фарион сообщила в Facebook, что ее дочь заприметила в магазине творожный десерт для детей «Машенька» и йогурт «Агуша».

«Яд эта в названии продукта для детей – «Машенька», ниже еще какое-то чучело «Агуша» …. Конечно, исключительно из-за это мы никогда этого отраву киевского разлива не купим», – написала экс-депутат.

По ее мнению, таким способом в сознание детей «забрасывают чужие названия» как основной «языковой идентификатор».

Она также высказалась об украинском боксере Александре Усике, который сообщал, что ему больше нравится, как звучит его имя на русском языке.

«Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявил, что он Александр, а не Олександр. Его, пожалуй, с малого возраста кормили такими ядовитыми продуктами?», – отметила Фарион.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.

В марте на Украине возмутились заявлению боксера Александра Усика, который сообщил, что ему больше нравится русский вариант произношения и написания его имени.