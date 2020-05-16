Apple выпустит недорогой iPad и новое поколение iPad mini

16.05.2020, 19:50, Новости дня

Американский бренд Apple скоро выпустит новый планшет iPad, который отличается доступным ценником.

Кроме того, также прогнозируется выход нового iPad mini. Большинство поклонников марки также обсуждают смартфон iPhone SE второго поколения, который имеет мощный процесс, актуальные опции и передовые технологии. Кроме того, новинка планшета получит новый процессор Apple A13, который используется в модели iPhone 11.

В свою очередь, обновление планшета осуществляется на протяжении последних восьми лет, тогда как пользователям будут предложены и другие важные опции и особенности, которые отсутствуют в актуальной модификации данного планшета.