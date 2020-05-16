Мнение: Покушение на главу МИД ОАЭ

16.05.2020, 19:40, Разное

Арабские СМИ сообщают о том, что в Абу-Даби взорвали машину министра иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заида.

Выкладывают даже видео с горящей машиной. Ряд источников заявляет, что министр даже был убит или же тяжело ранен. Кроме того убиты несколько сотрудников его личной охраны.

1. Стоит отметить, что не далее как пару дней назад СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ в очередной раз заявляли о перевороте в Катаре, который снова не состоялся, так что нельзя исключаться, что это уже катарцы балуются.

2. Если покушение и тем более убийство бен Заида произошли, то это будет иметь далеко идущие последствия как для региона, так и для войн на территории Йемена и Ливии.

3. Количество желающих ударить по эмиратчикам достаточно велико – тут и саудиты, и катарцы, и турки, и хуситы с иранцами. ОАЭ успели наследить в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене. Соответственно, вариантов развития событий может быть много, в зависимости от того, кого в этом обвинят, если бен Заида убили.

С интересом жду подтверждения/опровержения информации о покушении на бен Заида. Если он убит, то последствия могут быть сопоставимы с убийством Сулеймани и затронут весь регион.

PS. ОАЭ официально опровергли сообщения арабской прессы об атаке и гибели министра иностранных дел бен Заида.

Эмиратчики приписывают эти сообщения проискам катарцев.

Если действительно так, что перед нами произошел обмен фейками – сначала ОАЭ выдумали переворот в Катаре, а потом Катар выдумал убийства министра иностранных дел в ОАЭ. Но впрочем подождем появления министра на публике.