Личное: Спастись от урода: он её начал насиловать

16.05.2020, 19:35, Разное

Несмотря на то, что золотой век моделей, времена Синди, Клаудии и Наоми канули в лету, Снежана Опопко с Украины — девушка довольно известная.

Два раза была на обложке итальянского Vogue, принимала участие в показах в Милане, Нью-Йорке, Париже, снималась и в телевизионной рекламе для японского бренда.



Фото: Соцсети

В общем, девушка довольно самодостаточная. Пусть не мультимиллионерша, но тем не менее.

После 10 лет брака, Снежана больше всего на свете мечтает — нет, не принять участие в шоу ангелов Виктории Сикретс! — развестись!

Более 10 лет назад Онопко познакомилась с бизнесменом Щуром. Он красиво ухаживал и затащил сперва в постель, а потом под венец.

Ну, именно такова обычная карьера модели: чем больше светишь телом, чем профессиональнее это делаешь, тем лучший достанется муж. Снежану такая ситуация не смущала — её жизнь шла в рамках правил, установленных в модельной среде.

На что рассчитывает девушка, продающая свою красоту?

В фантазиях — на счастливую жизнь, как в рекламе йогурта. Красивый и добрый муж-бизнесмен, пара детишечек, которых отправят в Оксфорд. Муж любит жену, дарит брильянты, она же сама — вся красивая. Спа, массажи, спортзальчик. Косметологи, шоппинг, здоровое питание травкой.

Ну, как-то так они себе это всё представляют.

Что происходит не в мечтах, а в реальности? Муж с фамилией Щур начал, по

словам жены, Снежану лупить.

«Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья».

Я против мнения, озвученного Региной Тодоренко, что избитая женщина должна спросить себя, почему её бьют. Поставьте себя на место Снежаны — она мечтает о маргариновой семье из рекламы, а тут ей врезали в нос!

Что происходит дальше? Абьюзер кается. Снежане плохо, больно и стыдно, но муж стоит на коленях.

С мечтами расставаться сложно, особенно если они так наивны — ведь хочется сказки, продолжаешь мечтать о счастье, да и он просит слёзно прощения.

Проблема в том, что всё это — крокодиловы слёзы. Если ударил раз, ударит второй. Больше того, это станет нормой — жена терпит, прощает, так почему бы её не бить.

И своя, очень кривая «логика» у Щура есть — он ведь мечтал не о сказке, а о сексуальной рабыне.

Он выбрал красивую. Купил. Теперь её может бить — так рассуждают эти уроды.

Щур бил Онопко чуть не ли с первых дней брака. Потом отлупил и её мать:

«Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал. Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда».

Вы знаете, я Снежане верю. Именно так себя и ведут конченные уроды, поднимающие руку на женщину.

Снежане всё-таки удалось сбежать. Муж её ищет, выводит её деньги, украшения, недвижку, и всё это случилось после того, как он её, избив, стал насиловать.

«Детей у нас общих нет. Ни разу за 10 лет не была беременна. Я понимала, что если рожу от него, то будет смерть. Ни разу не обращалась в полицию… Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать».

Именно так и заканчиваются истории, когда муж поднимает руку на женщину. Отмечу особо, у Снежаны есть свои деньги, она в принципе спокойно может прожить и без мужа.

Что уж говорить тогда о тех, кто зависим финансово или привязан детьми, которых ублюдок-муж угрожает отнять? У них-то какой есть выход — неужели, как уверяет Тодоренко — думать о том, за что её отлупили?

К чему это я? Ах, да: с проблемой насилия может столкнуться каждая.

Даже известная модель, которая финансово обеспечена. И тем не менее, путей выхода из ситуации у таких несчастных очень немного — а действительно, что делать, когда тебя преследует муж, насилует, бьёт, угрожает убить?