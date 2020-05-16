Личное: Спастись от урода: он её начал насиловать
16.05.2020, 19:35, Разное
Несмотря на то, что золотой век моделей, времена Синди, Клаудии и Наоми канули в лету, Снежана Опопко с Украины — девушка довольно известная.
Два раза была на обложке итальянского Vogue, принимала участие в показах в Милане, Нью-Йорке, Париже, снималась и в телевизионной рекламе для японского бренда.
Фото: Соцсети
В общем, девушка довольно самодостаточная. Пусть не мультимиллионерша, но тем не менее.
После 10 лет брака, Снежана больше всего на свете мечтает — нет, не принять участие в шоу ангелов Виктории Сикретс! — развестись!
Более 10 лет назад Онопко познакомилась с бизнесменом Щуром. Он красиво ухаживал и затащил сперва в постель, а потом под венец.
Ну, именно такова обычная карьера модели: чем больше светишь телом, чем профессиональнее это делаешь, тем лучший достанется муж. Снежану такая ситуация не смущала — её жизнь шла в рамках правил, установленных в модельной среде.
На что рассчитывает девушка, продающая свою красоту?
В фантазиях — на счастливую жизнь, как в рекламе йогурта. Красивый и добрый муж-бизнесмен, пара детишечек, которых отправят в Оксфорд. Муж любит жену, дарит брильянты, она же сама — вся красивая. Спа, массажи, спортзальчик. Косметологи, шоппинг, здоровое питание травкой.
Ну, как-то так они себе это всё представляют.
Что происходит не в мечтах, а в реальности? Муж с фамилией Щур начал, по
словам жены, Снежану лупить.
«Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья».
Я против мнения, озвученного Региной Тодоренко, что избитая женщина должна спросить себя, почему её бьют. Поставьте себя на место Снежаны — она мечтает о маргариновой семье из рекламы, а тут ей врезали в нос!
Что происходит дальше? Абьюзер кается. Снежане плохо, больно и стыдно, но муж стоит на коленях.
С мечтами расставаться сложно, особенно если они так наивны — ведь хочется сказки, продолжаешь мечтать о счастье, да и он просит слёзно прощения.
Проблема в том, что всё это — крокодиловы слёзы. Если ударил раз, ударит второй. Больше того, это станет нормой — жена терпит, прощает, так почему бы её не бить.
И своя, очень кривая «логика» у Щура есть — он ведь мечтал не о сказке, а о сексуальной рабыне.
Он выбрал красивую. Купил. Теперь её может бить — так рассуждают эти уроды.
Щур бил Онопко чуть не ли с первых дней брака. Потом отлупил и её мать:
«Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал. Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда».
Вы знаете, я Снежане верю. Именно так себя и ведут конченные уроды, поднимающие руку на женщину.
Снежане всё-таки удалось сбежать. Муж её ищет, выводит её деньги, украшения, недвижку, и всё это случилось после того, как он её, избив, стал насиловать.
«Детей у нас общих нет. Ни разу за 10 лет не была беременна. Я понимала, что если рожу от него, то будет смерть. Ни разу не обращалась в полицию… Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать».
Именно так и заканчиваются истории, когда муж поднимает руку на женщину. Отмечу особо, у Снежаны есть свои деньги, она в принципе спокойно может прожить и без мужа.
Что уж говорить тогда о тех, кто зависим финансово или привязан детьми, которых ублюдок-муж угрожает отнять? У них-то какой есть выход — неужели, как уверяет Тодоренко — думать о том, за что её отлупили?
К чему это я? Ах, да: с проблемой насилия может столкнуться каждая.
Даже известная модель, которая финансово обеспечена. И тем не менее, путей выхода из ситуации у таких несчастных очень немного — а действительно, что делать, когда тебя преследует муж, насилует, бьёт, угрожает убить?
Источник: Лена Миро
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