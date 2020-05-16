Медведева объяснила уход от Тутберидзе к Орсеру

16.05.2020, 19:30, Новости дня

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, поскольку после его тренировок она «полюбила катание».

«Я люблю прыжки, поэтому и выступаю в одиночном. Но в то же время, особенно с тех пор, как я начала тренироваться с Брайаном Орсером, я полюбила катание. Как вкладывать душу в свое катание. Возможно, это даже сложнее, чем прыжки, но я их тоже люблю. Когда я решила поменять все, Брайан был единственным вариантом», – сказала Медведева в ходе общения с чемпионом Европы Флорана Амодио, передает Sport24.

Она отметила, что переезд в Канаду дался ей тяжело. Фигуристка пояснила, что ей сложно было общаться на английском каждый день.

«Мой мозг был истощен, но я привыкла быстро – за пару недель», – сказала она.

Медведева перестала работать с российским тренером Этери Тутберидзе с 2018 года, где тренировалась с 2007 года.

В начале мая стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Позднее олимпийский чемпион подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. Этери Тутберидзе в этой связи отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно.