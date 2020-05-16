 

Медведева объяснила уход от Тутберидзе к Орсеру

16.05.2020, 19:30, Новости дня

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, поскольку после его тренировок она «полюбила катание».

«Я люблю прыжки, поэтому и выступаю в одиночном. Но в то же время, особенно с тех пор, как я начала тренироваться с Брайаном Орсером, я полюбила катание. Как вкладывать душу в свое катание. Возможно, это даже сложнее, чем прыжки, но я их тоже люблю. Когда я решила поменять все, Брайан был единственным вариантом», – сказала Медведева в ходе общения с чемпионом Европы Флорана Амодио, передает Sport24.

Она отметила, что переезд в Канаду дался ей тяжело. Фигуристка пояснила, что ей сложно было общаться на английском каждый день.

«Мой мозг был истощен, но я привыкла быстро – за пару недель», – сказала она.

Медведева перестала работать с российским тренером Этери Тутберидзе с 2018 года, где тренировалась с 2007 года.

В начале мая стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Позднее олимпийский чемпион подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. Этери Тутберидзе в этой связи отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Гетманцев об “антиколомойском” законопроекте: Надеюсь, каждую поправку мы рассматривать не будем

07.05 / В фокусе фейков Кремля: коронавирус и Украина 

21.04 / Нефть WTI за день подорожала на 124%

11.04 / Водителя маршрутки, отказавшего ветерану АТО в бесплатном проезде, поставили на колени

03.04 / В Киеве коронавирус подтвердили у 189 человек, количество погибших возросло до трех

14.04 / Грузия: как праздновать Пасху в условиях чрезвычайного положения?

31.03 / Главврач Коммунарки рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

20.04 / За соблюдением карантинных мер на территории храмов должны были следить священники. А в результате это делала полиция – Блищик

22.04 / Названа главная психологическая проблема самоизоляции

16.05 / Руководителей половины таможен Украины решено уволить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска