Новое время – Пушкинский музей и Эрмитаж попали в новый санкционный список Украины

16.05.2020, 19:28, Новости дня

Украина ввела новые антироссийские санкции против России, пишет Новое время. Штрафные меры коснулись 377 физических лиц из 28 медиакомпаний, ряда музеев, институтов и организаций в РФ и Крыму. В частности, в списках оказались Эрмитаж и Пушкинский музей.



Reuters

Украинские власти приняли новый пакет антироссийских санкций, пишет Новое время. В список, составленный Советом национальной безопасности и обороны Украины, вошли 377 физических лиц из 28 медиакомпаний, ряда музеев, институтов и организаций в РФ и Крыму.

В соответствие с указом президента страны Владимир Зеленского штрафные меры вступили в действие 14 мая 2020 года. Большинство из них введены на три года, некоторые — на год. Под санкции попали СТС, Муз ТВ, Комсомольская правда, Русское географическое общество, Эрмитаж, Пушкинский музей, МГУ и большое количество СМИ, музеев и научных институтов в Крыму.