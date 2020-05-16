“Быстро мы этого не сделаем”. Разумков о деоккупации Крыма и Донбасса

16.05.2020, 19:20, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал “тяжелым и небыстрым процессом” возвращение аннексированного Россией Крыма под контроль Украины. Об этом он заявил 16 мая в интервью “Радіо Свобода”.

“Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его отрабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план”, – считает он.

По словам Разумкова, возвращать оккупированные территории необходимо с помощью международного давления и экономических методов.

“Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять, отдавать свои территории – это тоже невозможно”, – заключил глава Рады.

МУЛЬТИМЕДИА

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.