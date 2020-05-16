В Испании наименьшие суточные потери от коронавируса за два месяца

16.05.2020, 19:20, Новости дня

В Испании зафиксированы наименьшие суточные потери от коронавирусной инфекции за последние два месяца, пишет El Pais.

Так, по данным министерства здравоохранения Испании, за последние сутки скончалось 102 человека (вчера было зарегистрировано 138 летальных исходов). El Pais отмечает, что это минимальное количество умерших за день с 16 марта. Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 27 563 (больше только в США, Великобритании и Италии).

В целом коронавирус методом полимеразной цепной реакции подтвержден у 230 698 человек, в том числе у 539 – за последние сутки. 144 446 пациентов уже выздоровели. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Германии.

При этом власти королевства считают, что на самом деле коронавирусной инфекцией уже могли переболеть около 2,3 млн испанцев. По данным исследования, которое стартовало в конце апреля, около 26% инфицированных коронавирусом жителей страны были бессимптомными носителями.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,57 млн человек, более 308 тыс. из них умерли, а 1,65 млн вылечились.