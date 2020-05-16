 

Коронавирус в Британии. Суточные потери растут, инфицированы более 240 тыс. человек

16.05.2020, 19:20, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 468 человек (вчера умерло 384 пациента). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 16 мая в Twitter.

Всего с начала эпидемии скончалось 34 466 человек с COVID-19. По смертности Соединенное Королевство занимает второе место в мире после США, где подтверждено 87,6 тыс. летальных исходов.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 240 161 (3451 – за последние сутки).

As of 9am 16 May, there have been 2,489,563 tests, with 136,486 tests on 15 May.

1,742,028 people have been tested of which 240,161 tested positive.

As of 5pm on 15 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 34,466 have sadly died. pic.twitter.com/NUmxLoGRgx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 16, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,57 млн человек, более 308 тыс. из них умерли, а 1,65 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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