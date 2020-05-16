Перуанский футболист «Локомотива» заболел коронавирусом

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16.05.2020, 19:16, Новости дня

Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан из Перу заразился коронавирусом, сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

«Он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал председатель, передает РИА «Новости».

Он отметил, что все остальные члены команды в порядке.

Фарфан играет за российскую команду с 2017 года. Он забил 24 года за 66 матчей. Вместе с «Локомотивом» игрок стал чемпионом России, двукратным обладателем национального кубка и обладателем Суперкубка России.

Ранее форвард белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане заявил, что в команде есть случаи заражения коронавирусом.



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