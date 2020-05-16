 

Агату Муцениеце задержала полиция за нарушение карантинных мер

16.05.2020, 19:09, Разное

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце стала участницей весьма необычного инцидента, в ходе которого она была задержана полицией. Ход событий был описан знаменитостью посредством целой серии публикаций в своем микроблоге Instagram.
Стоит отметить, что изначально артистка просто решила совершить утреннюю пробежку по окрестностям. Однако, пробегая мимо одной из лесопосадок, она увидела, что происходит нечто, возмущающее её очень сильно: одна из фирм, решив воспользоваться карантином, решилв произвести вырубку зеленых насаждений, против которой ранее протестовали местные жители. Телезвезда поспешила вмешаться, однако в итоге привлекла внимание полиции, которая решила указать ей на ряд нарушений карантинных мер, введенных в столице.

Сперва правоохранители сделали замечание Муцениеце, что, находясь среди большого количества людей, она не использовала защитную маску и перчатки. Тогда же в итоге выяснилось, что маска у актрисы все же есть, и её она поспешила сразу надеть. Однако далее ей было предложено работником полиции проследовать с ним для выяснения наличия специального пропуска для перемещения. Все указанные события красавица засняла на видео и выложила в своем Instagram: часть роликов в разделе Stories, а часть – в основной ленте.

Позже знаменитость сообщила, что в итоге полиция не стала её задерживать дольше. Однако поклонники настоятельно порекомендовали любимице впредь быть поосторожнее и не допускать нарушений карантина.



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