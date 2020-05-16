Политика: Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

16.05.2020, 19:08, Новости дня

Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли РФ во Второй мировой войне.

В субботу Следственный комитет назвал четверых подозреваемых в уголовном деле о реабилитации нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк». Среди них оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. «В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи», – говорится в сообщении СК.

После беседы со следователями Шабанов, опубликовавший на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера, не только признал вину, но и раскаялся в содеянном. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале Следственного комитета. Молодой человек пообещал больше не совершать подобных преступлений. Мать Шабанова рассказала изданию «Подъем», что в последнее время не виделась сыном. Но несколько дней назад он прислал СМС, из которого она предположила, что сын попал под чье-то влияние. Женщина отметила, что пока не хочет его защищать и сама трепетно относится ко Дню Победы.

Подозреваемый Круглов тоже раскаялся в содеянном. «Я подумал о последствиях той шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил. Больше такого не повторится», – пообещал он.

В результате следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемые состояли в одних сообществах в соцсетях. Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.

В 2015-2016 годах Круглов, как пишет «Коммерсант», выкладывал в соцсети «ВКонтакте» видео с «негативной оценкой» народов Северного Кавказа и Средней Азии.

Симонов в разговоре со следователями сообщил, что разместил фотографию предателя Андрея Власова, поскольку «решил пошутить». «Пошутил неудачно, к сожалению», – признал он.

В рамках предварительного следствия установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма оказались также граждане Украины, Эстонии и других государств.

Из-за коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. Сейчас модераторы продолжают проверку около 500 тыс. заявок. В День Победы платформа онлайн-шествия отразила несколько хакерских атак, в ходе которых злоумышленники размещали в анкетах фотографии нацистов, Адольфа Гитлера и других преступников, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Благодаря бдительности организаторов акции злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

На этой неделе глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской передал следователям список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки. В четверг следовали возбудили уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», а в пятницу установили личности первых подозреваемых.

Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло провел в субботу расследование и с помощью своих источников собрал информацию о подозреваемых. Как рассказал юрист на своей странице в Facebook, Симонов оказался активистом пермского штаба блогера Алексея Навального. Шабанов не только сторонник Навального, но и Либертарианской партии, известной призывами отказаться от налогов и выплаты пенсий. Воронцов, который вывесил на портале движения «Бессмертный полк» фото группенфюрера СС Генриха Мюллера, состоит в группе «Команда Навального Волгоград» в соцсети «Вконтакте», а Круглов – группе «Команда Навального Ульяновск».

«Лично я не понимаю, какой смысл отправлять эти фото в адрес «Бессмертного полка», как это помогло в борьбе с кровавым режимом и наступлении Прекрасной РФ Будущего? Пытаться поймать самое популярное в народе движение на слабом знании истории, высмеять и дискредитировать его? Увы – ума у них не хватает, чтобы как-то здраво оппонировать власти по исторической тематике», – пишет юрист.

Политолог Армен Гаспарян увидел в произошедшем «очередное подтверждение того, что несистемные оппозиционеры активно принимают участие в переписывании российской истории». «Вместо памяти о великом подвиге предков, среди молодежи они пропагандируют только фашизм», – пишет Гаспарян в Twitter.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Ремесло признался, что его удивили результаты собственного расследования. «Я изначально думал, что среди этих людей будут украинцы, сторонники нацизма. Но оказалось, что даже украинцы до такого не додумались. Отличились упоротые навальнисты, как всегда. Это показывает, кто является настоящим врагом российского общества», – говорит Ремесло.

В свою очередь президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев охарактеризовал задержанных, как людей с отсутствием этических принципов. «Для борьбы с российским государством они традиционно готовы использовать любые методы. Для них не является важным то, что они нарушают морально-этические принципы. К сожалению, мы видим это у значительной части проамериканской либеральной оппозиции. В том числе имеют место очевидные вопиющие нарушения, не вызывающие ни у кого сомнений», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Ремесло полагает, что в произошедшем просматриваются признаки организованной группы. «Среди подозреваемых оказался сторонник Либертарианской партии, который ранее привлекался к ответственности за экстремизм, за кражу. Там «хороший» набор среди сторонников Навального. К сожалению, эти люди не делают выводов. Они забывают о содеянном и снова развлекаются. Но большая часть задержанных уже признали свою вину, даже раскаялись, принесли извинения», – отметил Ремесло.

Григорьев также счиатает, что произошедшее носило характер совместных действий.

«Этим занимались несколько человек, все это носило характер кампании, централизованных действий. По всей видимости, им отдавались соответствующие указания из тех групп, в которых они участвуют»,

– полагает Григорьев.

Ремесло отметил, что среди сторонников Навального «много странных людей с нацистскими и проукраинскими взглядами». «Это не русские националисты. У московского штаба Навального есть начальник – некий Олег Степанов, он был замечен на фотографиях в компании людей из украинского полка «Азов». Степанов постоянно «топил» за Украину в националистическом контексте. И таких людей в окружении Навального много. Бывший координатор питерского штаба – в прошлом ультрас. Их можно перечислять бесконечно. Эти люди маргинальные, они не могут себя нигде найти. У Навального имеется огромный кадровый дефицит, поэтому он берет всех подряд, выбирать уже не приходится», – рассказал юрист.

По словам Ремесло, среди загружавших фотографии нацистов на сайт «Бессмертного полка» были те, кто оказался жертвой вербовки в соцсетях. «Это какая-то дурость. Достаточно посмотреть на страницы этих людей и понять, что «нацистами» они вряд ли являются, потому что у них нет изображений свастик, они не состоят в соответствующих группах. Это типичные навальнисты. Это провокация, которую кто-то предложил им сделать. Но кто – на самом деле не понятно.

У меня есть сомнения, что все они синхронно додумались до этого. Был единый центр, который посоветовал или даже приказал им сделать это», –

полагает член Общественной палаты.

Ремесло считает, что произошедшее подтверждает разговоры о целенаправленной работе среди молодежи по уменьшению значения победы РФ в Великой отечественной войне и фальсификации истории. «Мы видели, что даже Навальный и его соратник Волков критиковали Госдеп США, который опубликовал сообщение о победе Соединенных Штатов и Великобритании во Второй мировой войне, забыв совершенно про другие страны. Но работа по искажению истории ведется, если даже на уровне Госдепа допускаются подобные заявления, то что говорить о более низовом, где находится прозападная несистемная оппозиция. Случай с загрузкой фотографий Гитлера на сайт «Бессмертно полка» – одно из подтверждений», – считает юрист.

По словам Григорьева, задержание сразу нескольких молодых людей «напрямую указывает, что произошедшее – не случайное хулиганство, а целенаправленная деятельность, находящаяся в контексте продвигаемой властью западных стран кампании по попытке украсть победу у Советского Союза и у России». Ремесло убежден, что теперь «будут сделаны выводы и сторонниками Навального займутся более адресно».

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