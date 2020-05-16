Незавидное положение борцов с коронавирусом усугубили зарплатные ведомости

16.05.2020, 19:00, Новости дня

Кабмин выделил почти 22,5 млрд рублей на доплаты медикам, которые работают с COVID-положительными пациентами. Это деньги на майские премии. За апрель регионы уже получили необходимую сумму. Отдельно в правительстве прописали: федеральные доплаты должны быть выплачены за факт работы с инфицированными больным без какой-либо привязки к минутам, часам и прочим временным промежуткам. Выплаты полагаются и водителям машин скорой помощи, и сотрудникам транспортных компаний, которые работают на подряде у медорганизаций. Необходимость пояснения появилась после того, как в нескольких регионах под разными предлогами медработникам не перечислялись положенные средства, либо выплаты начислялись по странной поминутной схеме работы. Водителям скорой выплаты вообще не были положены. Теперь со всеми этими случаями разбирается Следком

И без того незавидное положение многих медиков, которые уже много недель в тяжелейших условиях бьются за жизни пациентов с коронавирусом, усугубили зарплатные ведомости за апрель. Во многих регионах страны специалисты или вовсе остались без положенных им стимулирующих выплат, либо получили урезанные суммы в зависимости от времени, которое они провели с зараженными.

"В соответствии с поручением председателя СК РФ Александра Бастрыкина, руководителями следственных подразделений ведомства в регионах продолжаются проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медицинским работникам. В случае появления информации о возможном нарушении прав медицинских работников незамедлительно будут приниматься соответствующие меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки, вплоть до возбуждения уголовных дел при наличии оснований", — говорит официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Иркутской области Следственный комитет и прокуратура начали проверку: перед этим работники скорой записали видеообращение о том, что выплаты они так и не получили.

"Я возил ковидных пациентов. Могу подтвердить тем, что у меня в карточке COVID-19 +", — сообщил фельдшер выездной психологической службы Игорь Гилев и добавил, что доплаты не было.

Власти региона встретились с медиками и пообещали перечислить деньги. Но пока нет четкого ответа: заплатят ли тем, кто работал с пациентами, у которых позже коронавирус не подтвердился. Во Владимирской области прокуратура выявила, что выплаты медикам занизили в 35 учреждениях. А в Армавире главный врач больницы, где сотрудники так и не получили надбавки, уже потерял работу.

"В процессе проверки осуществлено начисление соответствующих выплат, которые будут произведены работникам лечебного учреждения в ближайшее время. В настоящее время дается уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц", — говорит прокурор Армавира Павел Андреев.

В целом же, по данным федерального казначейства, ситуация стала исправляться. Регионы все чаще отчитываются: деньги дошли до медиков.

"На сегодняшний день все обещанные выплаты: и федеральные, и из областного бюджета, и из местных бюджетов – получили. Насколько я понимаю, насколько я в курсе, люди в общем-то довольны. Действительно, деньги приличные", — говорит главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Между тем тысячи людей по всей стране делают все от них зависящее, чтобы помочь медикам. В детском технопарке "Кванториум" в Брянске педагоги с помощью лазера и 3Д-принтера выпускают защитные экраны. Цена одного изделия меньше 200 рублей, хотя прежде найти похожий дешевле 350 было невозможно. 14-летний воспитанник "Кванториума" спроектировал защитные экраны специально для медработников.

"Я сделал некоторые детали, которые увеличивают удобство их ношения. Например, некоторые моменты были скруглены так, что дискомфорт уменьшается при ношении", – рассказал школьник Владислав Самсонов.

Слоган "Мы вместе" и желание помочь тем, кто спасает жизни пациентов, объединили совершенно разных людей по всей стране. Петербургская компания "Спортэго" начала выпускать многоразовые защитные костюмы для врачей и медсестер. Полторы сотни комплектов уже отправили в Рязанскую областную больницу. В Белгороде и Самаре благотворители подарили медикам продуктовые наборы. Неравнодушный житель Воркуты закупил для городского госпиталя 100 баллонов с медицинским кислородом.

А в "ковидный" стационар Череповецкой горбольницы уже доставили 15 тысяч улучшенных медицинских костюмов и 20 тысяч респираторов высокой степени защиты, закупленные компанией "Северсталь".

"Весь объем пойдет не только в госпитали, но также частично пойдет и в поликлиники, так как у них есть определенные бригады, которые ездят на вызовы, на обследование ковидных больных и на их лечение, сообщил главный врач монопрофильного стационара Череповецкой горбольницы Андрей Погодин,

В Санкт-Петербурге Общероссийский народный фронт с помощью компаний "Петербургский нефтяной терминал" и "Магистраль северной столицы" смог передать в городскую инфекционную больницу два аппарата для экстракорпоральной детоксикации крови.

"Заболевание сопровождается интоксикацией, скоплением в крови цитокинов различных, которые уже не защищают организм, не помогают ему, а наоборот вредят. Так вот, благодаря этим аппаратам мы можем удалить вредные вещества из крови", — говорит главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев.

Аккумулировать все силы медсообщества призывает победитель конкурса "Лидеры России" в направлении "Здравоохранение" Вадим Кочкин. По его инициативе запущен сайт "МедПризыв2020", через который дипломированные врачи, фармацевты и провизоры могут стать волонтерами и помочь коллегам, которые сейчас спасают жизни в битве против коронавируса.