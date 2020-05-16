 

Тренер Фергюсона предлагает бойцу отдохнуть от ММА

16.05.2020, 19:00, Новости дня

Тренер бойца смешанного стиля, бывшего временного чемпиона UFC в легком весовом дивизионе Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй выразил мнение, что его подопечному требуется психологический отдых от спорта.

"На мой взгляд, Тони необходимо воздержаться от спорта, психологически отдохнуть, — сообщил наставник, которого цитирует BJ Penn. — Ему нужно пара месяцев отдыха, без каких-либо нагрузок. После этого он сможет вернуться в зал и повеселиться. Причем весело провести время, а не начать подготовку к бою".

"Сейчас с его плеч сброшен груз, вызванный серьезным давлением из-за его столь длительной победной серии".

Напомним, что Фергюсон не проигрывал с 2012 года. За это время он одержал победы в 12 боях кряду. Прервалась его серия в поединке против соотечественника Джастина Гэтжи в рамках турнира UFC 249. Их бой завершился досрочно в результате технического нокаута 36-летнего Тони.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В Молдове из-за коронавируса отменили Парад победы

23.04 / Еще 21 региону России тоже готовят электронные пропуска

07.04 / «Союзмультфильм» назвал самые популярные картины студии на самоизоляции

09.04 / Ученики смогут пользоваться сервисом «Яндекс.Школа» при досрочных каникулах

13.05 / В Минобрнауки ответили на вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух

01.04 / В три крупные больницы Санкт-Петербурга и в одну в Подмосковье занесли коронавирус. Теперь они на карантине

28.03 / Россия с 30 марта полностью закрывает границы

02.04 / Всемирная медицинская ассоциация: самодельные маски – выражение солидарности, а не средство защиты

01.05 / Трамп дал совет Байдену по поводу обвинений в домогательствах

14.04 / Мировые финансовые рынки обнадежены новостями из Китая и смягчением карантина в ряде стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска