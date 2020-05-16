Тренер Фергюсона предлагает бойцу отдохнуть от ММА

16.05.2020, 19:00, Новости дня

Тренер бойца смешанного стиля, бывшего временного чемпиона UFC в легком весовом дивизионе Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй выразил мнение, что его подопечному требуется психологический отдых от спорта.

"На мой взгляд, Тони необходимо воздержаться от спорта, психологически отдохнуть, — сообщил наставник, которого цитирует BJ Penn. — Ему нужно пара месяцев отдыха, без каких-либо нагрузок. После этого он сможет вернуться в зал и повеселиться. Причем весело провести время, а не начать подготовку к бою".

"Сейчас с его плеч сброшен груз, вызванный серьезным давлением из-за его столь длительной победной серии".

Напомним, что Фергюсон не проигрывал с 2012 года. За это время он одержал победы в 12 боях кряду. Прервалась его серия в поединке против соотечественника Джастина Гэтжи в рамках турнира UFC 249. Их бой завершился досрочно в результате технического нокаута 36-летнего Тони.