Футболист “Локомотива” Фарфан стал первым игроком в РПЛ, заразившимся COVID-19

16.05.2020, 19:00, Новости дня

Нападающий московского футбольного "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан заразился вирусом COVID-19. Об этом стало известно после результатов его теста на коронавирус.

Информацию о заражении 35-летнего перуанца подтвердил председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков: "Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус, — сказал функционер порталу Чемпионат.Com. — Он ни с кем не контактировал. Когда возобновится тренировочный процесс, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов".

Таким образом, Джефферсон стал первым футболистом клубов российской премьер-лиги, который заразился COVID-19.

Последние месяцы Фарфан восстанавливался после полученной травмы и на поле в футболке "Локомотива" не выходил. За "Локо" он выступает с 2017 года, став за время своих выступлений в РФ чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка страны и обладателем Суперкубка.