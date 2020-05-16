В Сети показали цвета новых Honor на “живых” фото

16.05.2020, 18:53, Разное

Официальная презентация новых смартфонов Honor X10 и Honor X10 Pro запланирована на 20 мая, но в Сети уже появились фото гаджетов в трех вариациях цветов. Также на снимках показаны другие детали интерфейса девайсов.

На опубликованных в сети фото Honor X10 видно, что цвета корпусов новых устройств довольно ярки. Впрочем, предыдущие утечки гласят о том, что, кроме показанных на снимках, будет производиться еще и серый “вариант”. Кроме того, снимки демонстрируют наличие довольно крупного датчика изображения, расположенного посередине, что некоторым образом подтверждает правдивость слухов об оснащении устройства 40-мегапиксельной камерой. Несколько необычным является и “рисунок” на задней поверхности, имеющий диагональную полоску. В остальном же, по мнению экспертов, дизайн новых смартфонов является вполне типичным для других представителей нового поколения Honor.

Также, согласно предыдущей информации сетевых источников, Honor X10 будет оснащен процессором SoC Kirin 820, 90-герцевым дисплеем и аккумулятором ёмкостью в 4300 мА.ч. Информация о цене пока является довольно противоречивой: одни инсайдеры говорят о сумме в 250-280 долларов США, другие же сообщают о более дорогой стоимости – 330 долларов за базовую версию.