 

Американские эксперты: Ракеты будут “печатать” на 3D-принтере

16.05.2020, 18:53, Разное

Американские специалисты, пять лет назад инициировавшие стартап Relavity Space, на прошлой неделе презентовали итоги своей работы. Успешно завершив испытания, эксперты анонсировали в ближайшей перспективе внедрение технологии “печати” ракет на 3D-принтере.
Исследователи информировали, что тестирование на давление, начатое полгода назад, завершено успешно. Оно продемонстрировало, что комплектующие, которые были получены аддитивным способом, способны к выдерживанию нагрузки, на 10% превышающей показатели, необходимых для запуска ракет. Кроме того, в рамках реализующегося проекта компанией была открыта новая штаб-квартира и завод в штате Калифорния. Relavity Space планирует осуществлять производство посредством печати на 3D-принтере ракет Terran 1, двигателей Aeon 1, а также вести разработки необходимого программного обеспечения. Сообщается, что фирма уже зарезервировала пусковую площадку космодрома на мысе Канаверал. Несмотря на пандемию коронавируса, разработчики всерьез рассчитывают осуществить запуск своей первой Terran 1 уже в следующем году, как и было изначально запланировано.

Планируемая к производству Relavity Space Terran 1 является двухступенчатой ракетой-носителем, способной выводить до 1,25 тонн груза на траекторию низкой околоземной орбиты, расположенной на высоте 185 километров от Земли, либо до полутонны – на солнечно-синхронную орбиту (1200 км). Причем, немаловажным является факт, что, благодаря применению инновационных технологий, стоимость запуска такой ракеты составит всего 10 миллионов долларов США, что в 5 раз меньше, чем аналогичное мероприятие с другой ракетой – SpaceX Falcon 9 с возвращаемыми первыми ступенями.



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