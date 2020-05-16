Ученые: Потребление витамина А помогает снизить риск рака кожи

16.05.2020, 18:53, Разное

Ученые из Брауновского университета, Гарвардской медицинской школы и Университета Инье в Южной Корее изучили связь между потреблением витамина А и развитием плоскоклеточного рака кожи (SCC). Выяснилось, что ретинол помогает снизить риск онкологического заболевания.

В когортном исследовании участвовали 48 400 представителей мужского пола и 75 170 – женского. Несмотря на пол и другие факторы риска ученым удалось установить закономерность: более высокий уровень витамина А (ретинола) снижает риск SCC. Кроме этого, более высокое употребление бета-криптоксантина, ликопена, лютеина и зеаксантина также уменьшает вероятность развития онкологии кожи. Из участников эксперимента опухолеассоциированный антиген плоскоклеточных карцином обнаружили у 3978 человек.

Специалисты отметили, что витамином А богаты молочные продукты, рыба, мясо, сыр, яйца и печень. Источниками провитамина А являются растения, в которых он служит пигментом. Альфа- и бета-каротин можно найти в манго, апельсинах, мандаринах, моркови, брокколи, сладком перце и шпинате.