Вирусолог раскрыл способ лечения коронавируса с помощью антител

16.05.2020, 18:48, Новости дня

Для лечения пациентов с коронавирусом необходимо подобрать антитело, обладающее наиболее нейтрализующим действием, сообщил Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

На основе такого антитела медики создают «коктейль», который вводят пациенту, отметил Альтштейн в комментарии «Звезде».

«Однако помощь от них возможна только на ранних этапах заражения инфекцией. А если антитела не помогут на раннем этапе, то и на позднем от них тем более уже никакой помощи не будет. Такой препарат, который содержит антитела, он связывает вирус и не дает ему проникнуть в клетки, поэтому они остаются защищенными», – сказал эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Отметим, что американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.