Мнение: Аксенов назвал Путина «шантажистом» и «провокатором»?

16.05.2020, 18:42, Разное

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24» назвал «шантажистами» и «провокаторами» тех, кто требует дополнительных выплат, обещанных Путиным медикам, работающим с зараженными коронавирусом. А еще Аксенов сказал, что эти люди «просто решили хайпануть».

Кроме того, на заседании крымского оперативного штаба 11 мая Аксенов назвал «цирком и клоунадой» ситуацию с дополнительными выплатами….

Аксенов, видимо, имел в виду медиков, которые пожаловались в соцсетях на обман с выплатами. Но получилось, что Аксенов назвал именно Путина «шатажистом», «провокатором» и «решившим хаяйпануть».

Потому что именно Путин потребовал произвести выплаты не позднее 15 мая.

Дословно: «И вам хочу сказать, и всем остальным коллегам. Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет».

И добавил: « Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации — я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения — как выполнено это поручение».

Это что же получается? Аксенов обвинил Путина в том, что тот «решил хайпануть»?

Фотография отсюда: Аксенов – в коляске.