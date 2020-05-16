Обнародованы сроки снятия карантина в Москве

16.05.2020, 18:35, Разное

Градоначальник сообщил, что дальнейшие решения по данному вопросу будут не раньше конца мая.

Он пояснил, что в Москве нет обязательного предписания находиться на улице в масках и перчатках. Собянин добавил, что при постоянном ношении их в транспорте человек адаптируется и готов пройтись в защитных средствах по городу.

Говоря о том, когда закончится карантин в Москве, мэр отметил, что “нужно неделю-другую пожить в таком режиме”, передает RT. Собянин пояснил: необходимо посмотреть, как скажутся на эпидемиологической ситуации майские праздники и открытие производств, промышленности и строительства, сообщает сайт “Комсомольская правда”.

На следующей неделе в Москве планируется открыть МФЦ, передает телеканал “360”. По словам мэра города, медицинская система столицы справляется с нагрузкой, которая ей досталась. Власти Москвы установили для врачей и социальных работников надбавки до 46 тысяч рублей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT

Говоря о том, когда закончится карантин в Москве, Собянин указал, что столица пока не соответствует всем требованиям для открытия парикмахерских и салонов красоты. Он отметил, что есть опасность новой волны распространения коронавируса.