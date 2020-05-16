 

Зачем Путину доложили о лечении тяжелобольной Заворотнюк

16.05.2020, 18:35, Разное

Юрист назвал причину информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что прежде всего это показывает прозрачность деятельности ученых. “Во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей”, – приводит слова адвоката URA.ru.

Он предположил, что близкие больной раком звезды дали согласие на раскрытие диагноза. В противном случае были бы нарушены этические нормы. Добровинский пояснил: если это было сделано без разрешения родственников, последуют исковые требования и компенсация морального ущерба.

Напомним, что Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении рака у Заворотнюк. Об этом директор организации Александр Макаров рассказал президенту России Владимиру Путину.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Сен 2019 в 1:44 PDT

В прошлом году СМИ сообщили, что артистка попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. 14 сентября знаменитость госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Из больницы Анастасию выписали с официальным диагнозом “глиобластома”.

Родные до последнего скрывали от общественности информацию о раке у Заворотнюк, стараясь оградить частную жизнь актрисы от пересудов и сплетен. Однако, напротив, из-за отсутствия сведений в Сети стали распространяться различные домыслы.



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