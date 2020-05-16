Специалисты назвали пять привычек для сохранения красоты и молодости

16.05.2020, 18:30, Разное

Для того, чтобы отлично выглядеть необязательно тратить деньги на дорогостоящие процедуры в салонах красоты. Специалисты назвали пять простых, но эффективных привычек для сохранения женской красоты и молодости.

В списке важных занятий, позволяющих подтянуть фигуру и улучшить состояние здоровья, оказалась утренняя зарядка. Небольшая тренировка после пробуждения не займет много времени, зато обеспечит энергией на целый день. Благодаря регулярной физической активности улучшается кровообращение, что дает возможность клеткам получать больше питательных элементов и кислорода.



Следует следить за режимом сна – ночной отдых должен длиться около 8 часов. За это время организм успевает восстановить свои силы, что благотворно отражается на состоянии сердечно-сосудистой и нервной системах.

Женщине не обязательно сидеть на строгих, изнурительных диетах, чтобы пленять окружающих своей стройностью и красотой. Достаточно ограничить потребление жирной, калорийной пищи и фастфудов, из-за которых образовываются холестериновые бляшки; замедляется метаболизм. Рекомендуется есть больше фруктов, овощей, зелени.



Стресс негативно влияет на работу многих внутренних органов, поэтому важно меньше переживать. Оптимистичный настрой и положительные эмоции – залог хорошего самочувствия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Отлично способствует омоложению увлечение каким-нибудь интересным занятием. Хобби может сделать человека счастливее и здоровее. Можно учиться игре на гитаре, вышивать, рисовать или заняться танцами – главное, чтобы это приносило удовольствие.