Норвежские ученые обнаружили новый способ для определения продолжительности жизни

16.05.2020, 18:30, Разное

На сегодняшний день наука использует различные тесты, позволяющие определить биологический возраст. Норвежские исследователи обнаружили новый “кислородный” способ, подсчитывающий максимальное потребление кислорода человеком на протяжении минуты.

Специалисты проанализировали имеющиеся методы и остановили свое внимание именно на максимальном потреблении кислорода (МПК). После изучения данных 55 000 участников исследования удалось выяснить, что у добровольцев, имеющих наихудшие показатели, вероятность преждевременной смерти на 82 процента была выше, по сравнению с теми, кто имел высокие показатели. Ситуация может измениться, если не пренебрегать занятиями спорта в зрелом возрасте.

Ученые обнаружили: люди, начавшие активно упражняться, бегать в 50-летнем возрасте и продолжившие заниматься спортом на протяжении последующих 10 лет, смогли снизить показатель преждевременного исхода. В числе самых эффективных методов для улучшения фитнес-возраста оказались высокоинтенсивные интервальные упражнения. Рекомендуется как можно чаще двигаться и меньше проводить время в сидячем или лежачем положении.