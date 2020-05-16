Исследователи разгадали тайну “пустых” свитков Мертвого моря

16.05.2020, 18:30, Разное

Британские исследователи в ходе исследования смогли разгадать секрет свитков Мертвого моря, ранее считавшихся пустыми. Результаты показали, что в древних манускриптах все же содержатся записи.

Еще в середине прошлого века найденные археологами древние манускрипты были переданы в хранилище Манчестерского университета, где и пролежали около семи десятилетий. Предполагалось, что они не содержали каких-либо сведений, однако не так давно один из сотрудников научного учреждения все же смог идентифицировать одну букву, которая и стала началом для подробного анализа всех свитков Мертвого моря. В результате выяснилось, что четыре образца рукописей содержат вполне разборчивый текст, написанный угольными чернилами на иврите либо арамейском языке. Согласно предположениям экспертов, данные свитки некоторым образом связаны с “Книгой Иезекииля”.

Стоит напомнить, что упомянутые рукописи обнаружили археологи в полостях пещер Иудейской пустыни и в Масаде еще в 1947 году. Спустя три года они были подарены исследователю Рональду Риду, который тогда заявил об отсутствии исторической ценности данных документов, как не содержащих никакой информации.