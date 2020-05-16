 

Главврач больницы рассказала о лечении сложных случаев коронавируса

16.05.2020, 18:30, Новости дня

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко перечислила проблемы при лечении сложных пациентов, инфицированных коронавирусом.

В этой больнице проходят лечение пациенты с нефрологическими и другими тяжелыми заболеваниями, сообщила Лысенко в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

«У нас достаточно большое отделение трансплантирования почки, поэтому все трансплантированные пациенты, которые, к несчастью, заболели сейчас инфекцией, связанной с COVID-19, тоже едут к нам. Это, конечно, очень тяжелая история», – отметила главврач.

Для подобных пациентов есть множество ограничений, потому сложно подобрать им верные варианты лечения, сказала Лысенко. Она отметила, что врачи отработали разные методы лечения для пациентов с диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В случае с тяжелыми системными заболеваниями медики сильно ограничены рамками препаратов, которые можно применять, сказала Лысенко.

При этом коронавирус, по словам главврача, стал поражать не только легкие и почки, но и другие органы, включая эндотелий мелких сосудов и кожу.

Ранее Лысенко сообщила, что наиболее тяжело лечение коронавируса проходит у пациентов с гематологическими заболеваниями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

03.05 / “Коррупция возвращается в правительство”. Гончарук поделился впечатлениями о ситуации после его отставки

27.03 / Суд взял Кожару под арест с возможностью внесения залога

01.04 / Генсек ООН – пандемия коронавируса — крупнейший кризис со времён Второй мировой войны

26.03 / Сенат США одобрил пакет антикризисной помощи объемом 2,2 триллиона долларов

07.05 / Экс-глава МВД: Срок давности не поможет Быкову избежать тюрьмы

08.04 / Власти выделили 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам

03.05 / Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50% в рамках мер поддержки экономики

03.04 / Роскачество посоветовало отказаться от наличных во время пандемии

13.05 / Министр труда и социальной защиты РФ: все деньги на детей будут выплачены в срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска