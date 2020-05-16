Главврач больницы рассказала о лечении сложных случаев коронавируса

16.05.2020, 18:30, Новости дня

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко перечислила проблемы при лечении сложных пациентов, инфицированных коронавирусом.

В этой больнице проходят лечение пациенты с нефрологическими и другими тяжелыми заболеваниями, сообщила Лысенко в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

«У нас достаточно большое отделение трансплантирования почки, поэтому все трансплантированные пациенты, которые, к несчастью, заболели сейчас инфекцией, связанной с COVID-19, тоже едут к нам. Это, конечно, очень тяжелая история», – отметила главврач.

Для подобных пациентов есть множество ограничений, потому сложно подобрать им верные варианты лечения, сказала Лысенко. Она отметила, что врачи отработали разные методы лечения для пациентов с диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В случае с тяжелыми системными заболеваниями медики сильно ограничены рамками препаратов, которые можно применять, сказала Лысенко.

При этом коронавирус, по словам главврача, стал поражать не только легкие и почки, но и другие органы, включая эндотелий мелких сосудов и кожу.

Ранее Лысенко сообщила, что наиболее тяжело лечение коронавируса проходит у пациентов с гематологическими заболеваниями.