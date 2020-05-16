Мэттью Макконахи записал обращение ко всем выпускникам 2020 года, и оно мгновенно стало вирусным

16.05.2020, 18:15, Разное

Конец весны, а значит не за горами выпускные. В США уже многие школьники и студенты получили свои аттестаты и дипломы. Чтобы подбодрить их в это непростое время Мэттью Макконахи записал трогательное видеообращение. Началась речь актера с отсылки к фильму “Под кайфом и в смятении” 1993 года об американских выпускниках школы, которые готовятся вступить во взрослый мир. С роли в этой картине началась карьера Макконахи. Там же его герой с неподражаемой интонацией произносит: “Alright, alright, alright” (“Неплохо, неплохо, неплохо”). С этой же фразы начал Мэттью и сегодня:

Поздравляю. Галочка поставлена! Неплохо, неплохо, неплохо…

Слышал, что у вас не будет выпускного бала, официальной церемонии – не грустите от этого. В конце концов, вы же теперь уникальные! Вы такие единственные выпускники! Поверьте, в жизни будет еще много веселья!

Помните, вы будете учиться всю свою жизнь. Большие знания еще впереди. Все познается на опыте и вам предстоит научиться применять полученные на уроках знания в реальной жизни. Вот, где начинается веселье! Вот, когда становиться по-настоящему сложно.

Не беспокойтесь о том, что еще не определились, чем хотите заниматься всю жизнь. Мне 50 лет, и у меня до сих пор бывают дни, когда я не понимаю, занимаюсь ли я своим делом. Главное, продолжать что-то делать, находиться в процессе и наслаждаться им так сильно, как это только возможно.

Полную версию речь Макконахи можно посмотреть ниже.

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originals @jklivinfoundation @utaustintx

Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 15 Май 2020 в 9:43 PDT